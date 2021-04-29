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Görev belgesi başvurusu nasıl yapılacak?

İçişleri Bakanlığı, özel sektörde çalışanların için işyerlerinin yapacağı görev belgesi başvuruları için çalışmaların tamamladığını açıkladı
 29 Nisan 2021 21:37
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Görev belgesi başvurusu nasıl yapılacak?

İçişleri Bakanlığı, özel sektör için görev belgesi başvurularının e-Devlet üzerinden yapılacağını açıkladı. Başvuru sayfasında aşırı yoğunluk olduğu için şuan erişim güçlüğü yaşanmaktadır.

Görev belgesi başvuru sayfası için tıklayınız.

Tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamında bulunan iş yerlerince düzenlenen mevcut görev belgeleri 2 Mayıs Pazar günü saat 24.00'e kadar geçerli olup, ayrıca e-başvuru sistemine erişim güçlüğü yaşanması halinde ilgili formun manuel olarak doldurulup çalışan ve iş yeri/firma yetkilisi tarafından imzalanarak görev belgesinin kullanılabileceği kaydedildi.
Memurlar.Net
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