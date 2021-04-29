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Senete bir rakam daha eklendi, hayatı karardı

İstanbul'da yaşayan İsmail Çubukçu, evlerinin çatısını yaptırmak için 15 bin liralık senete imza attı. Senet imzalandıktan sonra başına 6 rakamının eklenmesiyle 615 bin liralık borçlanan Çubukçu, evinin önünde eşyaları ile ortada kaldı.
 29 Nisan 2021 21:53
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Senete bir rakam daha eklendi, hayatı karardı

İstanbul'da 2017 yılında evinin çatısını tamir etmek için arkadaşından borç para isteyen 65 yaşındaki İsmail Çubukçu'nun hayatı senet imzalamasıyla karardı.

15 bin TL borç para için senete imza atan yaşlı adam iddiaya göre, senete yazılan rakamların başına "6" eklenmesiyle 615 bin TL'lik borcu üzerine aldı.

30.05.2017 tarihinde düzenlenen 615 bin TL'lik senedin 31.05.2017 tarihinde ödeme tarihi düzenlemesine de dikkat geçen Çubukçu bu düpedüz sahtekarlık diye dert yandı. 40 senelik hayat arkadaşıyla sokakta kalan adam, yetkililerden yardım istedi.

"DÜPEDÜZ SAHTEKARLIK"

Çubukçu, "Evimin çatısı aktığından dolayı 15 bin TL bir paraya ihtiyacım vardı. Bende komşuma sordum o da bende yok ama borç alabileceğimiz kişiler var diyerek birileri getirdi. '15 bin TL ihtiyacını karşılayacağız' dediler bana. Daha sonra 15 bin TL bana getirdiler bir de senet imzalattılar. Yalnız senedi ben elime almadım onlarda kaldı. Daha sonra bu senette ki rakamın başına 6 ekleyerek 615 bin TL yaptılar. Beni de icraya vererek elimde ne var ne yok aldılar. En son evim kalmıştı belediye ekipleriyle birlikte geldiler, beni sokağa attılar" şeklinde konuştu.

Talihsiz adam sözlerini şu cümlelerle noktaladı:

"Biz iki gündür dışarıda soğukta uyuyoruz. Ben hanıma yer yatağı yaptım o uyuyor ben sabaha kadar hanımımı bekledim. Şu anda yemeğe ekmeğimiz yok. İddiaya göre ben 615 bin TL senet imzalamışım ve bir gün sonra ödemek için düzenlenmiş. Akla mantığa sığar mı bu durum? Bu düpedüz sahtekarlıktır"
İhlas Haber Ajansı
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