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Belediye Başkanı, çocukların hayali gerçeğe dönüştürdü

Deniz uçağıyla İzmit Körfezi'ni görme hayalini kendisine ileten 3 çocuğu misafir eden Belediye Başkanı Büyükakın, çocukların bu isteğini yerine getirdi.
 29 Nisan 2021 22:07
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Belediye Başkanı, çocukların hayali gerçeğe dönüştürdü

Kocaeli'de deniz uçağıyla seyahat etmek isteyen çocukların hayali gerçeğe dönüştü.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Körfezi'ni deniz uçağıyla denetledi.

Büyükakın, deniz uçağında yakından ilgilendiği çocuklarla sohbet ederek, onların heyecanına ortak oldu.

Hayallerine kavuşan çocukların uçarken yaşadıkları mutluluk ve heyecan gözlerinden okundu.

"Bir çocuğun gülüşü hiçbir şeyle değişilmez"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükakın, geleceğin teminatı çocukların mutlu olmasının önemine işaret ederek, "Bir çocuğun gülüşü hiçbir şeyle değişilmez. Çocuk gülerse dünya da güler. Yavrularımızın hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükakın, salgın nedeniyle dışarıda arkadaşlarıyla pek oynayamadıkları bu günlerde çocukları mutlu ettikleri için sevinçli olduklarını aktararak, bu zorlu sürecin üstesinden geldikten sonra çocuklarla daha fazla vakit geçireceklerini kaydetti.
Anadolu Ajansı
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