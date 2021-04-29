Mansur Yavaş'tan memurlara bayram müjdesi
Ankaralılara müjdesini verdiği 100 milyon liralık destek paketi ödemelerine başlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan Ramazan bayramı öncesi memurlara da ikramiye müjdesi geldi. Yavaş, "3476 memur ve sözleşmeli memurun hesaplarına 1.326,77 TL'den toplam 4.611.852,52 TL bayram ikramiyesi yatıracağız" dedi.
|29 Nisan 2021 22:12
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ramazan Bayramı öncesinde Sosyal Denge Tazminatı'nı yüzde 100 oranında ödeme kararı aldıklarını açıkladı.
Yavaş sosyal medya hesabından "Ramazan Bayramı öncesinde Sosyal Denge Tazminatı'nı yüzde 100 oranında ödeme kararı aldık" dedi. 3 bin 476 memur ve sözleşmeli memurun hesaplarına 1326 lira 77 kuruştan toplam 4 milyon 611 bin 852 lira 52 kuruş bayram ikramiyesi yatıracaklarını belirtti.
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