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ABD'li teknoloji devleri ilk çeyrekte gelirlerini artırdı

Amerikan teknoloji şirketlerinden Apple ve Facebook, bu yılın ocak-mart döneminde gelirlerini artırdı.
 29 Nisan 2021 22:15
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ABD'li teknoloji devleri ilk çeyrekte gelirlerini artırdı

Apple ve Facebook, 2021'in ocak-mart dönemine ilişkin bilançolarını açıkladı.

Apple'dan yapılan açıklamaya göre, bu yılın ocak-mart dönemini bilançosunda 2021 mali yılının ikinci çeyreği olarak kabul eden şirketin geliri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 54 artarak 89,6 milyar dolara ulaştı. Şirket, 2020'nin ocak-mart döneminde 58,3 milyar dolar gelir elde etmişti.

Apple'ın net karı da aynı dönemde yıllık yüzde 110,1 artarak 23,6 milyar dolara yükseldi. Şirketin hisse başına karı da bu dönemde 0,64 dolardan 1,40 dolara çıktı.

Söz konusu dönemde Apple'ın akıllı telefon, tablet ve bilgisayar satışları artış gösterdi. iPhone satışlarından elde edilen gelir, ocak-mart döneminde yıllık yüzde 65,5 artarak 47,9 milyar dolara yükseldi.

Aynı dönemde iPad satışları yüzde 78,7 artışla 7,8 milyar dolara, Mac satışlarının tutarı ise yüzde 70,1 artışla 9,1 milyar dolara ulaştı.

Facebook'un ilk çeyrek gelirinde yüzde 48'lik artış

Dünyanın en büyük sosyal paylaşım sitelerinden Facebook da bu yılın ilk çeyreğinde gelirini ve karını artırdı.

Facebook'tan yapılan açıklamaya göre, şirketin ilk çeyrekte elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 48 artışla 26,2 milyar dolara yükseldi. Facebook, 2020'un aynı döneminde 17,7 milyar dolar gelir elde etmişti.

Facebook'un net karı da ilk çeyrekte yüzde 94 artışla 9,5 milyar dolara yükseldi. Şirket, 2020'nin ocak-mart döneminde 4,9 milyar dolar net kar elde etmişti.

Facebook'un 2020'nin ilk çeyreğinde 1,71 dolar olan hisse başına karı da bu yılın aynı döneminde 3,30 dolara yükseldi.

Facebook'un günlük ve aylık aktif kullanıcı sayısında da bu dönemde artış görüldü. Günlük aktif kullanıcı sayısı, mart ayı itibarıyla yıllık bazda yüzde 8 artarak 1,88 milyara ulaştı. Sosyal paylaşım sitesinin aylık aktif kullanıcı sayısı da aynı dönemde yüzde 10 artışla 2,85 milyar oldu.
Anadolu Ajansı
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