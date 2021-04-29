İzmir'de tapu işlemleri ertelendi

İzmir Valiliği, İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan bazı kararları duyurdu.

İşte alınan kararlar;

İl Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. maddesinde yazılı üyelerin katılımı ile İzmir Valisi Yavuz Selim KÖŞGER başkanlığında toplanmıştır. Yapılan toplantıda; 1593 sayılı Kanunun 27 ve 72. maddeleri uyarınca aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Koronavirüs (Covid--19) salgınının ülkemizdeki seyrinin değerlendirildiği 26 Nisan 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında alınan "tam kapanma" kararı doğrultusunda İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünce yayımlanan 27.04.2021 tarihli ve 7576 sayılı Genelge ile tam kapanma sürecinde uyulması gereken usul ve esaslar belirlenmiştir.

Bu kapsamda;

1-) İlimizde ikamet eden ancak çalıştıkları işyerlerinin farklı illerde olduğu ve işe günlük olarak geliş gidişlerin İzmir-Manisa ve İzmir-Aydın gibi sınır/komşu illere işçi servisleri ile gerçekleştirilen şehirlerarası yolcu taşımacılığı faaliyetlerinin seyahat iznine tabi olmaksızın yapılabilmesine,

2-) Ramazan ayı boyunca gıda kolisi ve yemek dağıtımı vb. yardım faaliyeti yürüten vakıf ve dernekler ile Vefa Sosyal Destek Grupları koordinesinde yapılan yardım faaliyetlerine devam edilebilmesine, bu kuruluşların İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü veya Vakıflar Bölge Müdürlüğüne yapacakları başvurularla faaliyetlerinin kapsamı ile birlikte vakıf/dernek faaliyetine katılacak gönüllülerin bilgilerinin bildirilmesine, şartları taşıdığı belirlenen vakıf/dernek görevlilerinin başvuru yapılan yer ve yardım faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına,

3-) 9 Mayıs 2021 Pazar gününün "Anneler Günü" olması nedeniyle çiçek satışı yapan işyerlerinin 8-9 Mayıs Cumartesi ve Pazar günleri 10:00-17:00 saatleri arasında açık olmasına ve vatandaşlarımızın ikametlerine en yakın çiçekçiye giderek alışveriş yapabilmelerine, çiçek satışı yapan işyerlerinin bu tarihlerde 10:00-24:00 saatleri arasında evlere servis hizmeti verebilmesine,

4-) İşverenlerin, esnafın, genel sağlık, isteğe bağlı ve primini kendi ödeyen diğer sigortalıların; 2021 yılı Mart ayına ait sigorta primleri ile yapılandırılan SGK prim borçlarının 2. Taksit ödemelerinin son tarihinin 30 Nisan 2021 olması nedeniyle tam kapanmanın ilk günü olan 30 Nisan 2021 Cuma günü prim borcunu ödemek isteyen işveren, esnaf ve diğer sigortalıların durumlarını belgelemek ve SGK müdürlüğü güzergahında kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasında muaf tutulmasına,

5-) Beslenme/temizlik ihtiyaçlarını yerine getiremeyen ileri yaş grubundaki kişiler ile ağır hastalara yardımcı olan bakıcı ve refakatçiler; bakıma muhtaç kişinin sağlık raporunu ibraz etmek ve muafiyet nedenine bağlı olarak zaman ve güzergahla sınırlı olacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına,

6-) Kurumlar Vergisi ödemesinin son günü olması nedeniyle tam kapanmanın ilk günü olan 30 Nisan 2021 Cuma günü kurumlar vergisi borcu ödemelerini yapmak üzere bankalara gidecek olan vergi mükelleflerinin, vergi borcuna ilişkin tahakkuk fişi veya elektronik ortamda alınmış borç durumunu gösterir bilgi/belgeyi denetimlerde ibraz etmek ve şirket ile ödeme yapılacak banka güzergahında kalmak kaydıyla, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına,

7-) İlimizdeki Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinde vatandaşlara sunulan kamu hizmetlerine dair iş ve işlemlerin 30.04.2021 tarihinden başlamak üzere 17.05.2021 tarihine kadar ertelenmesine,

Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27 ve 72. maddeleri uyarınca ilçe umumi hıfzıssıhha kurulu kararlarının ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.