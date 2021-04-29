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46 internet sitesine erişimin engellenmesi kararı

Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 46 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verildi.
 29 Nisan 2021 22:52
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46 internet sitesine erişimin engellenmesi kararı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisse başı 13,75-14,75 lira fiyat aralığıyla ve Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret AŞ'nin, 32-38 lira fiyat aralığıyla halka arz başvurularını onayladı.

SPK haftalık bültenine göre Kurul, Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 77 milyon 145 bin lira kar payından bedelsiz sermaye artırımını, İhlas Gazetecilik AŞ'nin 620 milyon lira bedelli sermaye artırımını onayladı.

Kurul, Nurol Yatırım Bankası AŞ'nin 75 milyon lira Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı, Global Menkul Değerler AŞ'nin 188 milyon lira, Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 750 milyon lira, Yatırım Finansman Menkul Değerler AŞ'nin 525 milyon lira, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 750 milyon lira, Türk Ekonomi Bankası AŞ'nin 25 milyar lira, Şeker Finansal Kiralama AŞ'nin 330 milyon lira Tahvil/Finansman Bonosu başvurusunu onayladı.

Kurul tarafından, Umpaş Holding AŞ'ye, 30 Haziran 2020 tarihli finansal raporlarının süresi içerisinde KAP'a bildirilmemesi sebebiyle 46 bin 958 lira, CRDFA pay piyasasının arz ve talebi ile fiyatı hakkında yanıltıcı izlenim uyandırılması sebebiyle Sinem Erman Aras'a 185 bin 841,74 kuruş, Özgür Gümüş'e 184 bin 757,86 lira, Üstün Can Kabaklı'ya 141 bin 25,60 lira, Oylum Özkaya Korkmaz'a 104 bin 431,48 lira, Burçin Gümüş'e 46 bin 958 lira idari para cezası verildi.

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler AŞ, TEB Yatırım Menkul Değerler AŞ, Yatırım Finansman Menkul Değerler AŞ'ye internet üzerinden emir kabul edilmesi yasağına aykırı olarak ve gerekli tedbirlerin alınmaması suretiyle yatırımcı emri gerçekleştirilmesi gerekçesiyle kurul tarafından 1 milyon 760 bin 907 lira idari para cezası uygulandı.

Kurul, "arooncapital, fxtrd, trendfx, garantimarkets, ottomanforex, grandglobalmarkets ve amigforex" uzantılı internet sitelerinin içerik sağlayıcılarına, Ahmet Sarıoğlu, Emine Ayaz, Sedat Çakan, Ramazan Mesti, Caner Özmen'e, izinsiz sermaye piyasası faaliyetinde bulunulması gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.

Ayrıca Kurul, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 46 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.
Anadolu Ajansı
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