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Antalya'da trafik polisleri kaza yaptı, 1 polis hafif yaralandı
Antalya'da polis ekip otosu ile polis motosikleti çarpıştı, kazada 1 polis memuru hafif yaralandı.
|29 Nisan 2021 23:24
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Merkez Kepez ilçesi Hürriyet Caddesi'nde trafik polisi Özgür Gül'ün kullandığı polis motosikleti ile aynı yönde seyreden polis ekip otosu çarpıştı. Motosikletten düşen Gül, hafif yaralandı.
Telsizden yapılan anonsla kaza yerine çok sayıda polis sevk edildi.
Gül, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Gül'ün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
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