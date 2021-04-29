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Sahte tapuyla villa satmaya çalışan 5 şüpheli yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahte tapu senediyle 3 villayı satmaya çalıştıkları öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.
 29 Nisan 2021 23:25
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Sahte tapuyla villa satmaya çalışan 5 şüpheli yakalandı

Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bazı kişilerin sahte tapu senedi düzenleyerek 25 milyon liralık 3 villayı satmaya çalıştıkları şikayetleri üzerine harekete geçti.

Polis ekipleri, mağdurların, nakit olarak ve banka aracılığıyla şüphelilere 5 milyon 250 bin lira verdiğini belirledi.

Kimlikleri tespit edilen şüpheliler O.İ, A.S, A.Ş, S.K. ve A.S. polis ekiplerince yakalandı.

"Resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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