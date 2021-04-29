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İşten çıkarma yasağı 30 Haziran'a kadar uzatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur maaşlarının 10 Mayıs'ta ödeneceğini açıkladı. Erdoğan ayrıca, işten çıkarma yasağının 30 Haziran'a kadar uzatıldığını duyurdu.
 29 Nisan 2021 23:38
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İşten çıkarma yasağı 30 Haziran'a kadar uzatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği ve Ürün Lansmanı'na katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Artık uçak bombalarımız, mühimmatımız, füzelerimiz ve harp başlıklarımızın patlayıcıları konusunda kimseye bağımlı olmayacağız. Bu tesis sayesinde ülke olarak yeni nesil patlayıcı üretim kabiliyetinde süper lige çıktık. urt dışından temin edilen modüler barut sistemi artık tamamen yerli imkanlarla üretilecek" dedi.

Erdoğan, memur maaşlarına ilişkin ise "Memur maaşlarını 10 Mayıs itibarıyla hesaplara yatırıyoruz" açıklaması yaptı.

5 milyar lira bütçeli yeni bir destek programı

"KOSGEB vasıtasıyla toplamda 5 milyar lira bütçeli yeni bir destek programı başlatıyoruz" diyen Erdoğan, "Salgın sebebiyle gelir kaybına uğramış veya nakit akışı bozulmuş, istihdamını koruyan imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmeler ile teknoloji alanında faaliyet gösteren filiz şirketler bu desteğe başvurabilecek. Mikro işletmeler 30 bin, küçük işletmeler 75 bin liraya kadar 3 yıl geri ödemesiz, tamamı faizsiz olacak şekilde bu destekten faydalanacak. Şartları taşıyan mikro veya küçük işletmeler, 3 Mayıs Pazartesi'den itibaren e-Devlet üzerinden KOSGEB aracılığıyla başvurularını yapabilir" diye konuştu.

Esnafa gelir desteği uzatıldı, aile yardımı artırıldı

Erdoğan, esnafa yapılan gelir desteği ile ilgili ise "Esnafımıza yaptığımız aylık 1000 lira gelir desteği ile 750 lira ve 500 lira arasındaki kira desteğinin süresini bir ay daha uzatıyoruz" ifadelerini kullandı.

İhtiyaç sahibi ailelere nakdi yardımı arttırdıklarını belirten Erdoğan, "İhtiyaç sahibi ailelere hane başı verilen 1000 liralık nakdi yardımı 1100 liraya çıkartarak yeniden başlatıyoruz" dedi.

Erdoğan ayrıca, işten çıkarma yasağının da 30 Haziran'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Memurlar.Net
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