1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ankara Valiliği'nden 'görev belgesi' açıklaması

Ankara Valiliği, 17 günlük tam zamanlı sokak kısıtlamasından muaf olan sektörlerle çalışanlara görev belgesi düzenlenmesiyle ilgili esasları belirledi.
 29 Nisan 2021 23:40
+Aa- Yazdır
Ankara Valiliği'nden 'görev belgesi' açıklaması

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre; İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Vasip Şahin başkanlığında toplandı. 17 gün sürecek tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlamasında üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması için muafiyet getirilen sektörlerde çalışanlar hakkında yeni kararlar alındı.

Daha önceki belgelerin geçerliliği 2 Mayıs'ta sona erecek

Buna göre; muafiyet tanınan iş yerlerinde çalışan görevliler için bu iş yerlerinin yetkililerince daha önce verilen tüm belgelerin geçerliliği 2 Mayıs 2021 Pazar günü saat 24.00'te sona erecek. 29 Nisan 2021 Perşembe gününden itibaren muafiyetler kapsamında bulunan iş yeri, fabrika, imalathane gibi yerlerde çalışan kişiler, e- Devlet platformunda yer alan İçişleri Bakanlığı e- Başvuru sistemi üzerinden 'görev belgesi' başvurusunda bulunacak. Başvurucunun sosyal güvenlik numarasına göre çalışmakta olduğu iş yeri sicil numarası belirlenecek ve iş yerinin faaliyet alanına göre tespit olunan NACE kodunun muafiyet kapsamında kalıp kalmadığı kontrol edilecek. Yapılacak sorgulamalar sonucunda aranan şartlar arasında uyumluluğun tespiti halinde sistem üzerinden otomatik olarak görev belgesi düzenlenecek.

İş yeri yetkilisine imzalatılacak

Başvuruda bulunan çalışana dair kimlik bilgilerinin yanı sıra sokağa çıkma kısıtlaması sırasında hangi amaçla iş yerinde olması gerektiği, çalışma süresi, iş yeri ve ikamet adresi, varsa kullanacağı servis ya da araç plaka bilgisinin de yer alacağı görev belgesinin çıktısı, iş yeri yetkilisine imzalatılacak.

Bir seferliğine elle doldurulabilecek

Başvuruda bulunacak çalışanın e-Başvuru sistemini kullanımında oluşabilecek problemler, sistemsel yoğunluk, erişim hatası gibi geçici durumlar nedeniyle zamanında görev belgesi alınamaması durumunda bir defaya mahsus olmak ve en fazla üç gün için geçerli olmak kaydıyla görev belgesi formu elle doldurularak çalışan ve iş yeri yetkilisi tarafından imzalanarak düzenlenebilecek. İş yeri yetkilisi, belgede belirtilen kişinin, yetkilisi olduğu iş yerinde çalıştığı, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında zorunlu bir amaçla iş yerinde olması gerektiği bilgisinin doğruluğundan, hakkında görev belgesi düzenlenen kişinin ise kendisi ile ilgili bilgilerin doğruluğundan ve sokağa çıkma kısıtlaması sırasında muafiyet nedeni ile buna bağlı olarak zaman ve güzergahla sınırlı davranmaktan, sorumlu olacak.

Görev belgesi, sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında muafiyet tanınan iş yerlerinde çalışan personelin yanında bulunacak ve yapılacak kontrollerde denetim ekiplerine ibraz edilecek. Görev belgeleri eş zamanlı olarak kolluk kuvvetlerinin bilgi sistemlerine de iletilecek. Kolluk kuvvetlerince yürütülecek denetim faaliyetleri sırasında, geçerli görev belgesi olmayan, belgesini ibraz edemeyen veya görev belgesinde belirtilen muafiyet nedeni, zamanı ve güzergahı ile denetim sırasındaki durumu uyumlu olmayan kişiler ile eksik, yanlış bilgi veren iş yeri yetkilileri hakkında adli ve idari işlem uygulanacak.

Güzergah, ev ve iş yeri ile sınırlı olacak

Asgari personel ile hizmet sunacak kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet yerlerinde görev yapacak kamu personeli için de yetkili yönetici tarafından bu durumu ortaya koyan 'kamu personeli görev bildirim belgesi' düzenlenecek. Bu kapsamdaki kamu personeli, görevli olduğu zaman dilimi içerisinde ikameti ile iş yeri arasındaki güzergahla sınırlı olacak şekilde muafiyete tabi olacak.

Ayrıca; Ankara'da ikamet edip iş yeri Ankara'ya sınır veya komşu illerde olan kişilerin, işe geliş gidişinin düzenli olarak günlük yapılması halinde işçi servisleri ile yapılan yolcu taşımacılığı faaliyetleri şehirlerarası seyahat iznine tabi olmayacak.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
30 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları
30 Nisan 2021 00:01		 Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yerli aşı toplantısı yapıldı
29 Nisan 2021 23:54
Mansur Yavaş'tan memurlara bayram ikramiyesi
29 Nisan 2021 22:12		 Vali duyurdu: Köylere 2 günde çok yoğun giriş var
29 Nisan 2021 21:56
Belçika gazetesi, Türk Büyükelçi'nin cevabını yayımlamadı
29 Nisan 2021 21:17		 Erdoğan, 4. Kolordu Komutanlığı'nda askerlerle iftar yaptı
29 Nisan 2021 21:01
Meclis, çalışmalarına 18 Mayıs'a kadar ara verdi
29 Nisan 2021 20:54		 Başkan Ali Erbaş, kaymakam adaylarına konferans verdi
29 Nisan 2021 20:39
İzmir'de 7 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı
29 Nisan 2021 20:28		 Çalışma izni belgesi için e-Devlet'ten başvuru ekranı açıldı
29 Nisan 2021 20:24
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:05 - Yaş haddi nedeniyle emeklilik nedir?00:04 - Öğretmenin patlayan bilgisayarı yangına neden oldu00:01 - 30 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları23:57 - Hakim ve savcı adayları meslek büyüklerinden tecrübe ediniyor23:54 - Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yerli aşı toplantısı yapıldı23:50 - Selahattin Demirtaş'ın hapis cezası onandı
23:48 - Prof. Dr. Yiyit: İstanbul'da ayakta başvuru yüzde 20 düştü23:46 - Ethereum tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü23:43 - Ankara Barosu, alkol satışı yasağını Danıştay'a taşıdı23:40 - Ankara Valiliği'nden 'görev belgesi' açıklaması23:38 - İşten çıkarma yasağı 30 Haziran'a kadar uzatıldı23:35 - 43 ilin geçiş güzergahında 'tam kapanma' denetimi
23:25 - Sahte tapuyla villa satmaya çalışan 5 şüpheli yakalandı23:24 - Antalya'da trafik polisleri kaza yaptı, 1 polis hafif yaralandı22:53 - Thodex'in kurucusunun kardeşlerinin ifadelerine ulaşıldı22:52 - 46 internet sitesine erişimin engellenmesi kararı22:35 - Kibar Feyzo'nun çekildiği tarihi konak 'Müze' olacak
22:20 - İzmir'de tapu işlemleri ertelendi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenin patlayan bilgisayarı yangına neden oldu
Yaş haddi nedeniyle emeklilik nedir?
30 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
iki öğün beslenme 2
unutkanlık 6
çayla ilgili teknikler 3
ayak diretmek 1
Hindistan varyantı 5
tarihi bilgiler 1
mutasyon 1
fincanda kahve yapmak 2
Yaş aldıkça sadeleşmek 2
kakaolu kek 2
SON İLANLAR
Tekirdağ Saraykent Turizm 13 İşçi Alacak
Samsun Terme İnşaat 1 İşçi Alacak
Sinop Ayancık Belediyesi 65 İşçi Alacak
Muğla Stratonikeia Kazı Başkanlığı Geçici 4 İşçi Alacak
Manisa Mayeb Organizasyon 35 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri 5 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 10 İşçi Alacak
Denizli Pamukkale Üniversitesi 4 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Karadilli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam