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Selahattin Demirtaş'ın hapis cezası onandı

Eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'a, 7 Eylül 2018'de 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan verilen 4 yıl 8 aylık hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.
 29 Nisan 2021 23:50
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Selahattin Demirtaş'ın hapis cezası onandı

Terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan HDP'nin önceki dönem Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, "örgüt propagandası yapmak" suçundan 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Demirtaş'a, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 7 Eylül 2018'de verilen hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.
Memurlar.Net
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