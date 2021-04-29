Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yerli aşı toplantısı yapıldı
|29 Nisan 2021 23:54
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yapılan "Yerli Aşı Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı"nda, Faz 3 uygulamalarına yönelik hazırlıklar ile seri üretim için mevcut kapasite ve planlamalar ele alındı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, Sağlık Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Tolga Tolunay, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, Sağlık Bakanlığı ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu yetkilileri katıldı.
Aşı çalışmalarındaki mevcut durum ele alındı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla bir ay önce yapılan toplantıda, yerli aşı çalışmalarına ilişkin süreçler masaya yatırılmıştı. Bugün yapılan değerlendirmelerde ise takibe alınan konuların mevcut durumu gözden geçirildi.
Bu kapsamda toplantıda, yerli aşı adaylarının ulaştıkları aşama, Faz 3 uygulamalarına yönelik hazırlıklar ile seri üretim için mevcut kapasite ve yapılan planlamalar ele alındı.
Yeni COVID-19 varyantlarının izole edilerek, araştırmacıların kullanımına sunulmasına yönelik süreçlerin gözden geçirildiği toplantıda, COVID-19 hastalarının tedavisinde kullanılacak yerli ilaç geliştirme süreçleri de değerlendirildi.
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