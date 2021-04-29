1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yerli aşı toplantısı yapıldı

Toplantıda, Faz 3 uygulamalarına yönelik hazırlıklar ile seri üretim için mevcut kapasite ve yapılan planlamalar değerlendirildi.
 29 Nisan 2021 23:54
+Aa- Yazdır
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yerli aşı toplantısı yapıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yapılan "Yerli Aşı Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı"nda, Faz 3 uygulamalarına yönelik hazırlıklar ile seri üretim için mevcut kapasite ve planlamalar ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, Sağlık Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Tolga Tolunay, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, Sağlık Bakanlığı ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu yetkilileri katıldı.

Aşı çalışmalarındaki mevcut durum ele alındı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla bir ay önce yapılan toplantıda, yerli aşı çalışmalarına ilişkin süreçler masaya yatırılmıştı. Bugün yapılan değerlendirmelerde ise takibe alınan konuların mevcut durumu gözden geçirildi.

Bu kapsamda toplantıda, yerli aşı adaylarının ulaştıkları aşama, Faz 3 uygulamalarına yönelik hazırlıklar ile seri üretim için mevcut kapasite ve yapılan planlamalar ele alındı.

Yeni COVID-19 varyantlarının izole edilerek, araştırmacıların kullanımına sunulmasına yönelik süreçlerin gözden geçirildiği toplantıda, COVID-19 hastalarının tedavisinde kullanılacak yerli ilaç geliştirme süreçleri de değerlendirildi.
TRT
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
30 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları
30 Nisan 2021 00:01		 Ankara Valiliği'nden 'görev belgesi' açıklaması
29 Nisan 2021 23:40
Mansur Yavaş'tan memurlara bayram ikramiyesi
29 Nisan 2021 22:12		 Vali duyurdu: Köylere 2 günde çok yoğun giriş var
29 Nisan 2021 21:56
Belçika gazetesi, Türk Büyükelçi'nin cevabını yayımlamadı
29 Nisan 2021 21:17		 Erdoğan, 4. Kolordu Komutanlığı'nda askerlerle iftar yaptı
29 Nisan 2021 21:01
Meclis, çalışmalarına 18 Mayıs'a kadar ara verdi
29 Nisan 2021 20:54		 Başkan Ali Erbaş, kaymakam adaylarına konferans verdi
29 Nisan 2021 20:39
İzmir'de 7 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı
29 Nisan 2021 20:28		 Çalışma izni belgesi için e-Devlet'ten başvuru ekranı açıldı
29 Nisan 2021 20:24
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:05 - Yaş haddi nedeniyle emeklilik nedir?00:04 - Öğretmenin patlayan bilgisayarı yangına neden oldu00:01 - 30 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları23:57 - Hakim ve savcı adayları meslek büyüklerinden tecrübe ediniyor23:54 - Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yerli aşı toplantısı yapıldı23:50 - Selahattin Demirtaş'ın hapis cezası onandı
23:48 - Prof. Dr. Yiyit: İstanbul'da ayakta başvuru yüzde 20 düştü23:46 - Ethereum tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü23:43 - Ankara Barosu, alkol satışı yasağını Danıştay'a taşıdı23:40 - Ankara Valiliği'nden 'görev belgesi' açıklaması23:38 - İşten çıkarma yasağı 30 Haziran'a kadar uzatıldı23:35 - 43 ilin geçiş güzergahında 'tam kapanma' denetimi
23:25 - Sahte tapuyla villa satmaya çalışan 5 şüpheli yakalandı23:24 - Antalya'da trafik polisleri kaza yaptı, 1 polis hafif yaralandı22:53 - Thodex'in kurucusunun kardeşlerinin ifadelerine ulaşıldı22:52 - 46 internet sitesine erişimin engellenmesi kararı22:35 - Kibar Feyzo'nun çekildiği tarihi konak 'Müze' olacak
22:20 - İzmir'de tapu işlemleri ertelendi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenin patlayan bilgisayarı yangına neden oldu
Yaş haddi nedeniyle emeklilik nedir?
30 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sermayeyi kediye yüklemek 2
artık yoruldum 1
takdir 2
Suudi Arabistan'da sel 1
fincanda kahve yapmak 2
Beyaz kaplan 1
ripple 1
tatminsiz 3
aynen 2
teletext 1
SON İLANLAR
Tekirdağ Saraykent Turizm 13 İşçi Alacak
Samsun Terme İnşaat 1 İşçi Alacak
Sinop Ayancık Belediyesi 65 İşçi Alacak
Muğla Stratonikeia Kazı Başkanlığı Geçici 4 İşçi Alacak
Manisa Mayeb Organizasyon 35 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri 5 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 10 İşçi Alacak
Denizli Pamukkale Üniversitesi 4 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Karadilli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam