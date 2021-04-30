Tam Kapanmanın ilk gecesinde E-5'te sürücülere yönelik uygulama gerçekleştirildi
|30 Nisan 2021 01:46
|+Aa- Yazdır
Türkiye genelinde 418 saat sürecek olan Tam Kapanmanın ilk gecesinde İçişleri Bakanlığına bağlı kolluk kuvvetleri uygulamalarına devam etti. İstanbul'da da E-5 karayolunda uygulama polis ekipleri, araçları çevirerek sürücülerin izin belgelerini, ehliyet ve ruhsatlarını kontrol etti.
26 Nisan Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Tam Kapanma Perşembe akşam saat 19.00'da başladı. Tüm Türkiye'de 29 Nisan ile 17 Mayıs arasında devam edecek olan 418 saatlik kapanmada virüsten kaynaklanan vaka sayısının yüksek oranda düşmesi hedefleniyor.
Mega kentte polis ekipleri kapanmanın ihlal edilmesine izin vermedi
Vaka sayısının en yüksek olduğu illerden biri olan İstanbul'da da İçişleri Bakanlığına bağlı kolluk kuvvetleri, kapanmanın ilk gecesinde trafik uygulaması gerçekleştirdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, E-5 karayolunda kuralları ihlal etmek isteyenlere geçit vermedi.
Sürücülerin izin belgeleri kontrol edildi
Polis ekipleri, uygulamada araç sürücülerini çevirerek ehliyet ve ruhsatları ile izin belgelerini kontrol edildi. İzin belgeleri incelenen sürücüler, kontrolünden ardından yollarına devam etti. Uygulamaların sabah saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Hakim ve savcı adayları meslek büyüklerinden tecrübe ediniyor
29 Nisan 2021 23:57
|43 ilin geçiş güzergahında 'tam kapanma' denetimi
29 Nisan 2021 23:35
|İzmir'de tapu işlemleri ertelendi
29 Nisan 2021 22:20
|'Amanos kartalları' elleri tetikte vatan nöbeti tutuyor
29 Nisan 2021 22:04
|Görev belgesi başvurusu nasıl yapılacak?
29 Nisan 2021 21:37
|Salep soğanı toplayan 5 kişiye 400 bin lira ceza
29 Nisan 2021 21:21
|Uzaktan çalışacak okul yöneticileri ek ders ücreti alacak
29 Nisan 2021 20:18
|İstanbul'un 'tam kapanma' trafiği bu merkezden izleniyor
29 Nisan 2021 19:06
|Tam kapanma dönemi saat 19.00 itibarıyla başladı
29 Nisan 2021 19:01
|İçişleri, tam kapanma öncesi bazı düzenlemeleri hatırlattı
29 Nisan 2021 18:45