1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Erdoğan'dan 'MKEK Enerjetik Malzemeler Üretim Tesisi' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjetik Malzemeler Üretim Tesisi Açılışı ve Ürün Lansmanı'na ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
 30 Nisan 2021 01:54
+Aa- Yazdır
Erdoğan'dan 'MKEK Enerjetik Malzemeler Üretim Tesisi' paylaşımı

Erdoğan paylaşımında, "Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz patlayıcı tesisi ile yeni nesil elektrikli hibrit sistem zırhlı muharebe araçları ve Boran taşınabilir obüslerin ülkemize, savunma sanayimize, Türk Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda tesisle ilgili bilgilerin anlatıldığı bir grafik de yer aldı.

Tesisin 12 ayda 25 milyon dolarlık yatırımla kurulduğu bilgisinin paylaşıldığı grafikte, yıllık üretim kapasitesinin 200 ton olduğu ve 4 bin 584 metrekare alan üzerinde kurulduğu aktarıldı.

Yüzde 100 yerli ve milli imkanlarla oluşturulan üretim hattında, roket başlıkları, piroteknik malzemeler kompozit roket yakıtlarında ham madde olarak kullanılan RDX, HMX ve CXM üretilecek.

Havadan taşınabilir 105 milimetre hafif çekili BORAN obüsünün yerli ve milli olarak tasarlanıp üretildiği anlatılan grafikte, şu bilgiler yer aldı:

"Aynı kalibrede en hafif ve en etkili obüs özelliği taşıyor. 17 kilometrede mesafede etkin atış sağlıyor. 1 dakikadan az sürede atışa hazır hale geliyor, dakikada 6 atış yapabiliyor. Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı MEMATT ise uzaktan kumandalı kontrol, 60 derece meyilli tırmanma, çoklu ataşman kullanımı ve balistik koruma özelliklerini içeriyor. Modüler Barut Sistemi MBS de Fırtına ve Panter obüsleri için özel olarak üretilirken, 42 kilometre menzile sahip. Elektrikli Zırhlı Muharebe Aracı E ZMA da elektrikli hibrit sistem, 720 kilometre menzil, 10 saat savaş kabiliyeti ve uzaktan insansız kumanda özelliğine sahip."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İletişim Başkanı Altun: Koronavirüsle mücadele, evrensel bir mücadele
30 Nisan 2021 03:12		 30 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları
30 Nisan 2021 00:01
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yerli aşı toplantısı yapıldı
29 Nisan 2021 23:54		 Ankara Valiliği'nden 'görev belgesi' açıklaması
29 Nisan 2021 23:40
Mansur Yavaş'tan memurlara bayram ikramiyesi
29 Nisan 2021 22:12		 Vali duyurdu: Köylere 2 günde çok yoğun giriş var
29 Nisan 2021 21:56
Belçika gazetesi, Türk Büyükelçi'nin cevabını yayımlamadı
29 Nisan 2021 21:17		 Erdoğan, 4. Kolordu Komutanlığı'nda askerlerle iftar yaptı
29 Nisan 2021 21:01
Meclis, çalışmalarına 18 Mayıs'a kadar ara verdi
29 Nisan 2021 20:54		 Başkan Ali Erbaş, kaymakam adaylarına konferans verdi
29 Nisan 2021 20:39
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
03:12 - İletişim Başkanı Altun: Koronavirüsle mücadele, evrensel bir mücadele01:54 - Erdoğan'dan 'MKEK Enerjetik Malzemeler Üretim Tesisi' paylaşımı01:46 - Tam Kapanmanın ilk gecesinde E-5'te sürücülere yönelik uygulama gerçekleştirildi00:05 - Yaş haddi nedeniyle emeklilik nedir?00:04 - Öğretmenin patlayan bilgisayarı yangına neden oldu00:01 - 30 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları
23:57 - Hakim ve savcı adayları meslek büyüklerinden tecrübe ediniyor23:54 - Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yerli aşı toplantısı yapıldı23:50 - Selahattin Demirtaş'ın hapis cezası onandı23:48 - Prof. Dr. Yiyit: İstanbul'da ayakta başvuru yüzde 20 düştü23:46 - Ethereum tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü23:43 - Ankara Barosu, alkol satışı yasağını Danıştay'a taşıdı
23:40 - Ankara Valiliği'nden 'görev belgesi' açıklaması23:38 - İşten çıkarma yasağı 30 Haziran'a kadar uzatıldı23:35 - 43 ilin geçiş güzergahında 'tam kapanma' denetimi23:25 - Sahte tapuyla villa satmaya çalışan 5 şüpheli yakalandı23:24 - Antalya'da trafik polisleri kaza yaptı, 1 polis hafif yaralandı
22:53 - Thodex'in kurucusunun kardeşlerinin ifadelerine ulaşıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenin patlayan bilgisayarı yangına neden oldu
Yaş haddi nedeniyle emeklilik nedir?
Tam Kapanmanın ilk gecesinde E-5'te sürücülere yönelik uygulama gerçekleştirildi
30 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları
Erdoğan'dan 'MKEK Enerjetik Malzemeler Üretim Tesisi' paylaşımı
İletişim Başkanı Altun: Koronavirüsle mücadele, evrensel bir mücadele
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
düş kapanı 3
macrocenter 2
koronavirüsü delirtmek 1
akvaryum 1
tam kapanma yoğunluğu 3
ineklerin çıkardığı gaz 5
sermayeyi kediye yüklemek 2
Bazı matematik kavramlarını reddeden insan 1
türk usulü çocuk yetiştirme teknikleri 1
ayak diretmek 1
SON İLANLAR
Tekirdağ Saraykent Turizm 13 İşçi Alacak
Samsun Terme İnşaat 1 İşçi Alacak
Sinop Ayancık Belediyesi 65 İşçi Alacak
Muğla Stratonikeia Kazı Başkanlığı Geçici 4 İşçi Alacak
Manisa Mayeb Organizasyon 35 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri 5 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 10 İşçi Alacak
Denizli Pamukkale Üniversitesi 4 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Karadilli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam