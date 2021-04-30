Erdoğan'dan 'MKEK Enerjetik Malzemeler Üretim Tesisi' paylaşımı
|30 Nisan 2021 01:54
|+Aa- Yazdır
Erdoğan paylaşımında, "Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz patlayıcı tesisi ile yeni nesil elektrikli hibrit sistem zırhlı muharebe araçları ve Boran taşınabilir obüslerin ülkemize, savunma sanayimize, Türk Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Paylaşımda tesisle ilgili bilgilerin anlatıldığı bir grafik de yer aldı.
Tesisin 12 ayda 25 milyon dolarlık yatırımla kurulduğu bilgisinin paylaşıldığı grafikte, yıllık üretim kapasitesinin 200 ton olduğu ve 4 bin 584 metrekare alan üzerinde kurulduğu aktarıldı.
Yüzde 100 yerli ve milli imkanlarla oluşturulan üretim hattında, roket başlıkları, piroteknik malzemeler kompozit roket yakıtlarında ham madde olarak kullanılan RDX, HMX ve CXM üretilecek.
Havadan taşınabilir 105 milimetre hafif çekili BORAN obüsünün yerli ve milli olarak tasarlanıp üretildiği anlatılan grafikte, şu bilgiler yer aldı:
"Aynı kalibrede en hafif ve en etkili obüs özelliği taşıyor. 17 kilometrede mesafede etkin atış sağlıyor. 1 dakikadan az sürede atışa hazır hale geliyor, dakikada 6 atış yapabiliyor. Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı MEMATT ise uzaktan kumandalı kontrol, 60 derece meyilli tırmanma, çoklu ataşman kullanımı ve balistik koruma özelliklerini içeriyor. Modüler Barut Sistemi MBS de Fırtına ve Panter obüsleri için özel olarak üretilirken, 42 kilometre menzile sahip. Elektrikli Zırhlı Muharebe Aracı E ZMA da elektrikli hibrit sistem, 720 kilometre menzil, 10 saat savaş kabiliyeti ve uzaktan insansız kumanda özelliğine sahip."
Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz patlayıcı tesisi ile yeni nesil elektrikli hibrit sistem zırhlı muharebe araçları ve Boran taşınabilir obüslerin ülkemize, savunma sanayimize, Türk Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyorum. pic.twitter.com/vOkDUlrhroRecep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 29, 2021
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İletişim Başkanı Altun: Koronavirüsle mücadele, evrensel bir mücadele
30 Nisan 2021 03:12
|30 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları
30 Nisan 2021 00:01
|Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yerli aşı toplantısı yapıldı
29 Nisan 2021 23:54
|Ankara Valiliği'nden 'görev belgesi' açıklaması
29 Nisan 2021 23:40
|Mansur Yavaş'tan memurlara bayram ikramiyesi
29 Nisan 2021 22:12
|Vali duyurdu: Köylere 2 günde çok yoğun giriş var
29 Nisan 2021 21:56
|Belçika gazetesi, Türk Büyükelçi'nin cevabını yayımlamadı
29 Nisan 2021 21:17
|Erdoğan, 4. Kolordu Komutanlığı'nda askerlerle iftar yaptı
29 Nisan 2021 21:01
|Meclis, çalışmalarına 18 Mayıs'a kadar ara verdi
29 Nisan 2021 20:54
|Başkan Ali Erbaş, kaymakam adaylarına konferans verdi
29 Nisan 2021 20:39