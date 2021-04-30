İletişim Başkanı Altun: Koronavirüsle mücadele, evrensel bir mücadele
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, koronavirüsle mücadeleye ilişkin yaptığı açıklamada, "Koronavirüsle mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Bu mücadele, evrensel bir mücadele" dedi.
|30 Nisan 2021 03:12
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından koronavirüsle mücadeleye ilişkin açıklama yaptı. Altun, koronavirüsle mücadelede alınan tedbirlerin Avrupa ülkelerinde de uygulandığını belirterek, "Koronavirüsle mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Bu mücadele, evrensel bir mücadele. Bu mücadeleyi ideolojik saiklerle engellemeye çalışanlara Avrupa ülkelerinin aldıkları tedbirleri hatırlatmak isterim. Devlet- millet birlikteliğiyle bu mücadeleyi kazanacağız" dedi.
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