Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde - Haritalı
|30 Nisan 2021 06:30
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METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Ankara, Kırıkkale, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis ve Gaziantep çevreleri ile Adana'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Yurt genelinde genellikle batı ve güneybatı, zamanla yer yer kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
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