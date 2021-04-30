1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kapanmayı tatil anladık

17 Mayıs'a kadar kesintisiz 'tam kapanma' sürecine giren Türkiye'de kısıtlamaları 'tatil' gibi algılayanlar, endişeye neden oldu. Büyükşehirlerden yazlıklara ve köylere yapılan göçün tehlikelerine dikkat çeken Dr. Ahmet İnal, "Biz bunu galiba yanlış anladık. Hareketlenmeyle beraber vakaların diğer illere yayılmasını göreceğiz. Vaka sayılarını düşürmek için kapanıp, evde kalmak gerekiyor" uyarısı yaptı
 30 Nisan 2021 06:15
+Aa- Yazdır
Kapanmayı tatil anladık

Türkiye, 'tam kapanma' sürecine girdi. 17 Mayıs'a kadar kesintisiz sürecek tam kapanma dün akşam 19.00'da başladı. Ancak kapanma öncesinde hem yollarda hem de market ve pazarlarda yoğunluk yaşandı. Ramazan Bayramı'nı da kapsayan kapanmaya saatler kala, ev ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar ise market, kuruyemiş, tatlıcılara akın etti. Vatandaşlar sosyal mesafe kurallarını unuttu, market ve pazarlarda yoğunluk yaşandı. Banka şubelerinin önünde de kuyruklar meydana geldi.

İZİN KUYRUKLARI KORKUTTU

Tam kapanma öncesinde, "seyahat izin belgesi" almak isteyen çok sayıda vatandaş da kaymakamlıklara başvurdu. İstanbul Üsküdar Kaymakamlığı önünde sabah erken saatlerden itibaren uzun kuyruklar oluşturan vatandaşların maske ve sosyal mesafe kuralına dikkat etmedikleri görüldü. Kaymakamlık görevlileri ve polis ekipleri, vatandaşları sık sık uyarmak zorunda kaldı. Bütün şehirlerde de benzer görüntüler yaşandı.

YOLLAR VE OTOGARLAR DOLDU

Kapanmayı "tatil" gibi algılayanlar da yolları doldurdu. 18 günlük süreci memleketlerinde ve tatil yörelerinde geçirmek isteyenler yolları kapattı. İstanbul'da, son günde kent dışına çıkmak isteyenler, otogar ve havalimanlarında yoğunluğa neden oldu. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı, son zamanlardaki en haraketli günlerinden birini yaşadı. Otogar girişinde uzun araç kuyrukları oluştu. Yaşanan talep artışı nedeniyle birçok firma, ek seferler düzenledi. İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da sabah saatlerinden itibaren yoğunluk yaşandı.

TATİL OLARAK ALGILANMASIN

Oysa uzmanlar bu kapanmanın "tatil" olarak algılanmaması gerektiğini belirterek bulunduğumuz yerde kalmamız gerektiği uyarıları yapıyor. Vaka sayılarını 5 binin altına düşürmek hedefiyle uygulanan tam kapanma sürecinin başarıya ulaşabilmesi için hepimize görevler düşüyor. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ahmet İnal da "kapanma göçü"nün çok tehlikeli olduğuna dikkat çekti.

BU ÇOK TEHLİKELİ BİR DURUM

Ahmet İnal, 17 günlük tam kapanma öncesi özellikle büyükşehirlerden tatil beldelerine ve köylere yoğun bir göç başladığını söyleyerek şunları anlattı: "Bu çok tehlikeli bir durum; herkesin mümkün mertebe bulunduğu yerde kalıp, bu hareketlenmeyi yapmadan kapanmaya girmemiz lazım ki 17 gün sonra bu vaka sayıları düşsün, aslında amaç bu. Maalesef toplum olarak biz bunu galiba yanlış anladık. 17 gün süre içinde 'bir yere, tatil beldesine ya da köyümüze gidelim' deniyor; bu çok riskli bir durum."

DİĞER İLLERE YAYILACAK

"Şu anda bu hareketlenmeyle beraber büyükşehirlerdeki vakaların diğer illere yayılmasını göreceğiz. Belki de bu 17 gün sonunda vaka sayılarını istediğimiz kadar da düşüremeyebiliriz. Maalesef bunu öngörmek zor değil. O yüzden insanlarımızın bulunduğu yerde kapanmayı geçirmesinde fayda var. Maalesef bunu yapmak zorundayız. Başka şansımız yok. Çünkü vaka sayılarımız çok yüksek. Bu vakaları düşürmenin başka yolu yok. Vaka sayılarını düşürmek için kapanıp, evde kalmak gerekiyor."
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde - Haritalı
30 Nisan 2021 06:30		 Prof. Dr. Yiyit: İstanbul'da ayakta başvuru yüzde 20 düştü
29 Nisan 2021 23:48
Belediye Başkanı, çocukların hayali gerçeğe dönüştürdü
29 Nisan 2021 22:07		 Sputnik V aşısı dünyada 60'tan fazla ülkede tescil edildi
29 Nisan 2021 22:02
Senete bir rakam daha eklendi, hayatı karardı
29 Nisan 2021 21:53		 Prof. Dr. Ceyhan: Kovid-19'da çocuk vaka ve ölümleri arttı
29 Nisan 2021 21:35
Emekli orgeneral Servet Yörük hayatını kaybetti
29 Nisan 2021 20:45		 Dağ buzullarının yaklaşık yüzde 10'u 2050'de yok olacak
29 Nisan 2021 18:54
Geçen yıl koronayı atlatan genç doktor bu yıl koronayı yenemedi
29 Nisan 2021 17:45		 ATM 13 bin lira fazla vermişti, o işçi ödüllendirildi
29 Nisan 2021 17:41
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:35 - Debi'nin ölümünde Fransa şüphesi07:19 - Tam kapanmada icra ve haciz yok07:15 - Bakan Soylu: Kandil'e geçiş hattını kapatıyoruz07:05 - Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planı'yla ilgili genelge yayımladı06:50 - Kütahya'da marketlerde satılan bazı ürünlere kısıtlama getirildi06:40 - Kıbrıs'ta oyunun kuralı değişti
06:30 - Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde - Haritalı06:15 - Kapanmayı tatil anladık05:27 - THY'den tam kapanma süreci için önemli duyuru05:26 - İşten çıkarma yasağının uzatılması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı05:25 - İstanbul Sözleşmesi, Türkiye bakımından 1 Temmuz'da sona eriyor03:55 - Memur ve esnafa müjdeli haber: Maaşlar erken ödenecek, destekler 1 ay uzatıldı
03:49 - Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Yönetmeliği03:45 - TCDD 'da İstihdam Edilecek Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik03:37 - Devlet memurları disiplin yönetmeliği yayımlandı03:31 - Vergi usul kanununda değişiklik yapıldı03:12 - İletişim Başkanı Altun: Koronavirüsle mücadele, evrensel bir mücadele
01:54 - Erdoğan'dan 'MKEK Enerjetik Malzemeler Üretim Tesisi' paylaşımı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Devlet memurları disiplin yönetmeliği yayımlandı
Yaş haddi nedeniyle emeklilik nedir?
Öğretmenin patlayan bilgisayarı yangına neden oldu
Tam Kapanmanın ilk gecesinde E-5'te sürücülere yönelik uygulama gerçekleştirildi
Vergi usul kanununda değişiklik yapıldı
Memur ve esnafa müjdeli haber: Maaşlar erken ödenecek, destekler 1 ay uzatıldı
30 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları
Kapanmayı tatil anladık
Erdoğan'dan 'MKEK Enerjetik Malzemeler Üretim Tesisi' paylaşımı
TCDD 'da İstihdam Edilecek Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Türkiye'de kaldırım sorunu 2
sakallı kızlar 1
aynen 2
türk usulü çocuk yetiştirme teknikleri 1
bir erkeğe hediye seçmenin zorluğu 6
nikah şahidi 1
Rus aşısı 1
hesap makinesi 1
sermayeyi kediye yüklemek 2
unutkanlık 4
SON İLANLAR
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi sözleşmeli 65 sağlık personeli alacak
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tekirdağ Saraykent Turizm 13 İşçi Alacak
Samsun Terme İnşaat 1 İşçi Alacak
Sinop Ayancık Belediyesi 65 İşçi Alacak
Muğla Stratonikeia Kazı Başkanlığı Geçici 4 İşçi Alacak
Manisa Mayeb Organizasyon 35 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam