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Kıbrıs'ta oyunun kuralı değişti

Cenevre'deki Kıbrıs konferansında, eşitlik temelinde iki devlet siyasetine ilişkin ortak bir zemin oluşmadı. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Tek egemenliğe yama olmamızı kimse bekleyemez. Kıbrıs ne eski Kıbrıs'tır ne de Doğu Akdeniz eski Doğu Akdeniz'dir" dedi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da KKTC'ye her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.
 30 Nisan 2021 06:40
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Kıbrıs'ta oyunun kuralı değişti

Cenevre'de 27 Nisan'da başlayan 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konferansının son oturumu dün tamamlandı.

Türkiye ve KKTC, BM Genel Sekreterinin inisiyatif alıp, yeni bir BM kararı geçirmesini ve Kıbrıslı Türklerin, Kıbrıslı Rumlarla eşit uluslararası statüye ve egemenliğe sahip olduğu bir yeni sayfa açılmasını önerdi. Taraflar ortak zeminde anlaşamadı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, resmi görüşmelerin başlaması için yeterli ortak zemin bulunamadığını bildirdi.

HAKLILIĞIMIZI HERKES GÖRDÜ

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, gayriresmi Kıbrıs konulu konferansın ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Tatar, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"AB sıkıntısı doğmuştur çünkü haksız yere AB'ye alınmışlardır. Bütün bunlar aleyhimize gelişti, artık bu oyunun kurallarının değişmesini gerekir. Kendilerine ifade ettim, Mevlüt Çavuşoğlu da bize orada destek vermiştir. Bizlerin ne kadar haklı, sunduğumuz önerileri de herkes görmüş oldu. Kıbrıs'ta egemen eşitlik temelinde iki devlet siyasetinden asla vazgeçmeyeceğiz.

BİR UMUT DOĞDUĞUNU GÖRÜYORUM

Kıbrıs Rum tarafının açık açık dediği, adamların amacı şu andaki Kıbrıs Cumhuriyeti'nin devamı, anayasal değişiklikle Kıbrıs Türklerinin kendilerine bağlanmaları ve AB üyeliğinden faydalanması. Tek egemenliğe yama olmamızı kimse bekleyemez. Biz başladığımız noktadayız. Uluslararası statümüzün kabulüyle ancak anlaşma için masaya oturabileceğimizi söyledik. Kıbrıs ne eski Kıbrıs'tır, ne de Doğu Akdeniz eski Doğu Akdeniz'dir. Kıbrıs Türk halkına bir umut doğduğunu görüyorum."

DESTEĞİMİZ ÇOK GÜÇLÜ

Çavuşoğlu da "KKTC'nin egemen eşitliğe dayalı, iki devletli çözüm vizyonuna ve önerisine destek olmaya devam edeceğiz. Hem de çok güçlü bir şekilde" dedi. Çavuşoğlu, "Görüşmelerde Güney Kıbrıs lideri yeni bir vizyon getiremedi. Takılmış plak gibi eski söylemlerini tekrarladı, BM Genel Sekreteri Guterres'in önerilerini de reddetti. KKTC'nin bağımsızlığı, egemenliği ve eşitliği konusundan ödün vermeyeceğiz. Bunlar teslim edilirse iki devlet gelecekte nasıl iş birliği yapacağını müzakere edebilirler. Teslim edilmezse yolumuza KKTC'yle birlikte devam edeceğiz" diye konuştu.

Çavuşoğlu ve Koca Rusya'ya gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile beraber Rusya'ya mayıs ayı içinde resmi bir ziyaret gerçekleştirmeyi planladıklarını belirtti. Çavuşoğlu, Sputnik'e demecinde, "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Rusya'ya bir ziyaret planımız mevcut, fakat bunu, Rus meslektaşlarımız ile ele alabilmemiz için vaka sayılarının buna uygun seviyeye gelmesi gerekiyor. Ziyaretimizin, Ramazan sonrasında mayısta gerçekleşmesi mümkün görünüyor" dedi. Çavuşoğlu, Rus tarafının bunu kabul etmesi halinde söz konusu ziyaretin Kurban Bayramı öncesinde, yani 12 Mayıs'tan önce de gerçekleşebileceğini ekledi. Ayrıca Çavuşoğlu, Rusya ziyaretinde ele alınacak konulardan birisinin de Rus turistlerin Türkiye'ye dönüş ihtimali olduğunu da kaydetti.

Kıymet Sezer
Yeni Şafak
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