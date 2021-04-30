Bakan Soylu: Kandil'e geçiş hattını kapatıyoruz
|30 Nisan 2021 07:15
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti MKYK üyelerine terörle mücadele konusunda yapılan operasyonlar hakkında bir sunum yaptı. Soylu, daha önceki operasyonların İstanbul, Ankara ve İzmir'deki TSK mensuplarının ankesör telefon bağlantılarını inceleme sonucunda yapıldığını hatırlattı. Soylu "Son dönemlerde ortaya çıkartılan yeni kripto FETÖ'cülere yönelik operasyonlar, ankesörlü telefon konuşmalarına ilişkin taramayı tüm Türkiye'ye yaymaktan kaynaklanıyor. Daha önce İstanbul, Ankara ve İzmir'deki ankesör konuşmalarını incelemiştik. Artık tüm illeri bu kapsama aldık. Türkiye genelindeki tüm ankesörlü konuşmalar taranmaya başladı. Son dönemde artan operasyonlar da ve gözaltılar da bu yeni çalışmadan kaynaklanıyor" dedi.
METİNA'YA ÜS KURULACAK
Kuzey Irak'taki Metina, Zap, Avaşin-Basyan ve Kandil'deki PKK hedeflerine yönelik son operasyonlar hakkında da bilgi veren Bakan Soylu "Kuzey Irak'taki operasyonlar sürecek. Metina bölgesi önemli bir yer. Tıpkı Suriye'de olduğu gibi, burada üs kuracağız ve bölgenin denetimini yapacağız. Bu bölge Kandil'e geçiş hattı, bu hattı kontrol altında tutacağız" dedi.
Yücel Kayaoğlu
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