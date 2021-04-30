Tam kapanmada icra ve haciz yok
AK Parti, iş dünyasından da gelen talepler doğrultusunda, tam kapanma döneminde kamu alacaklarına yönelik haciz ve icra işlemlerini durduran bir önerge hazırladı
|30 Nisan 2021 07:19
|+Aa- Yazdır
TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri süren Vergi Usul Kanunda değişiklik içeren kanun teklifine akşam saatlerinde verilecek önerge ile emeklilerin bayram ikramiyelerinin bin liradan bin 100 liraya çıkarılacak.
Ayrıca, korona virüs tedbirleri nedeniyle tam kapanma döneminde ticari hayatta meydana gelebilecek yavaşlamanın tacir ve esnaf bakımından olumsuz etkisini azaltmak için de adım atılıyor. Buna göre, tacir ve esnafın 30 Nisan 2021 ila 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında çek ve bonodan kaynaklanan borçları ile kamu idarelerine olan borçlarına 2021 Mayıs sonuna kadar yasal takip yapılamayacak. Bu süre içinde karşılıksız çekler ve kamu alacaklarına ilişkin haciz ve icra takipleri duracak.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadeleye ilişkin teklif kabul edildi
29 Nisan 2021 20:22
|Emeklilere 1100 TL ikramiye öngören teklif kabul edildi
29 Nisan 2021 19:30
|CHP'den polisi şehit eden Kadir A.'nın ölümü için araştırma talebi
27 Nisan 2021 18:40
|TBMM'nin bu haftaki gündeminde neler var?
25 Nisan 2021 11:10
|Harita Kadastro Mühendisleri kanun teklifi kabul edildi
21 Nisan 2021 20:07
|Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadeleye ilişkin kanun teklifi Komisyonda kabul edildi
21 Nisan 2021 17:21
|Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadeleye ilişkin kanun teklifi TBMM'de
16 Nisan 2021 15:53
|Sigorta prim desteğini de içeren kanun teklifi kabul edildi
15 Nisan 2021 19:04
|Ücretsiz izin desteği verilen sektörler genişletildi
15 Nisan 2021 17:41
|Güvenlik soruşturmasına ilişkin kanun teklifi kabul edildi
07 Nisan 2021 23:33