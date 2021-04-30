Ermeni çetelerinin katliamının şahidi olan kitap

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Ermeni mezalimine maruz kalan Kürtlerin torunları atalarına uygulanan katliamları unutmuyor. Kürtlerin torunları, yaşanan katliamları "Toprak kazıldıkça halen katliam mağduru Kürtlerin kemikleri çıkıyor", "Sadece Bitlis'te 100 bine yakın Müslüman Ermeni çetelerce katledildi", "Ermenilerin, Kürtlere yaptığı zulmü kimse yapmamıştır", "Kürtlerin yüzyıl başında Doğu'da yaşadıklarını kimse unutmuş değil" sözleriyle özetliyor. Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesindeki kanaat önderlerinin Ermenilerin yüzyıl önce Kürtlere dönük katliamlarına ışık tutan açıklamaları şöyle:

ERMENİLERE DE ZULÜM

Molla Salih Turgut, "Ermenilerin, Müslümanları katliamı söz konusudur. Fakat buna dünya gözünü kapatıyor. Onlara, katliam yapılmış diyenler o dönemde onları kandıranlardır. Kim bunu destekliyorsa kötü niyetlidir. Bu hatta Ermeni halkına zulümdür. Geçmişteki oyunun aynısını yine oynuyorlar. Elimde bir kitap var. 30 yıl önce Diyarbakır'da sahaflardan aldım. Ortası delik deşik. Satıcıya kitap niye böyle diye sorduğumda 'Ermeni çeteleri, Bitlis'i işgal ettiklerinde bu kitabı süngülemişler' demişti. Sözde soykırım iddialarından söz ediyorlar. Bu apaçık hiledir, oyundur. HDP'nin bunu yapması kesinlikle büyük güçlere büyük destektir" dedi.

SADECE BİTLİS'TE 100 BİN KİŞİ

Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi Muhammed Zahid Kuldaş da "Tarih bu işin ispatıdır. Tarihi belgelere baktığınızda Ermeni çeteleri tarafından sadece Bitlis'te 100 bine yakın Müslüman katledilmiş. Van'da bir günde 43 bin insan katledilmiş. Arşivler açıldıkça bazı gerçekler daha da ortaya çıkacaktır. Amerika'nın soykırım olmadığına dair ellerinde veri olmasına rağmen Türkiye'nin Orta Doğu'da güç haline gelmesini kabullenmiyor. Ermenilerin yazdığı kitaplarda Ermenilerin katliamı Kürtlere mal ediliyor" diye konuştu.

ÇOCUK, KADIN, YAŞLI DEMEDEN ÖLDÜRDÜLER

Mardinli kanaat önderi Abdurrezak Sağlam ise "Ermeniler o dönemde Kürtleri katletti. Bunu herkes biliyor. Kars'ta 10 yıl kaldım. Orada çok kişiden dinledim Ermenilerin Kürtleri katlettiğini. Çoluk, çocuk, kadın yaşlı demeden üstlerine benzin dökerek yaktıklarını anlatıyorlardı" ifadelerini kullandı.

ONLARIN YAPTIKLARINI HİÇ KİMSE YAPMADI

Babat aşireti lideri Hazım Babat da "Ermenilerin yaptığı katliamlardan neden kimse bahsetmiyor. Ermenilerin, Kürtlere yaptığı zulmü kimse yapmamıştır. Ermeni soykırımı diye bir şey yok. Ermeni ASALA örgütü, 31 elçimizi şehit etti. ASALA'nın eylemleri kesildi, PKK terör örgütü başladı. PKK terör örgütü de Ermenidir. HDP, Kürtlerin temsilcisi değildir" diye konuştu.

DİRİ DİRİ YAKTILAR

Karslı kanaat önderi Dağıstan Yıldız da Ermeni katliamlarını şöyle anlattı:

"Bizim asıl köyümüz Ağadeve köyü. Ermeni katliamında çevre köylerden insanları getiriyor samanlığa koyuyorlar. Mandayı ateşe vererek o samanlığın içine bırakarak insanları diri diri yakıyorlardı. Bu yerler mevcut, bellidir. Halen insanların kemikleri çıkıyor. Geçenlerde çobanlara küçük ev yapacaktık, dozeri yere vurduğumuzda katledilen insanların kemikleri çıktı. Öyle olunca ev yapmaktan vazgeçtik. Amcalarım ve dedemi birlikte kılıçla katlediyorlar. Şimdi yerleri belirledik ve etrafını da çevreledik ve o yere de bir bayrak astık. Ben 72 yaşındayım. O dönemin şahitleri Ermenilerin zulüm yaptığını anlatıyor."

Belgeleri HDP'nin yüzüne vursunlar

Kikan aşireti lideri Mehmet Timurağaoğlu, 'utancınızla yüzleşin' diyen HDP'ye "Bu kadar gerçekler ortadayken neden böyle açıklama yapıyor" tepkisini gösterdi. Timurağaoğlu, "O yılların tanıklarını dinlediğimizde bizzat Ermenilerin Müslümanları katlettiğini söylüyor. Meclis'te Kürtlere yapılan katliamların o belgelerini HDP'li vekillerin yüzlerine vursunlar. Ermeniler, soykırımı Kürtlere yaptılar. HDP kesinlikle Kürtleri temsil etmiyor. Kürtlük ile alakaları yok. Bugün, Amerika için asker oldular. Amerika ve Avrupa'nın bu topraklarda söz sahibi olmalarını, bu kirli emellerini devam ettirmelerini ve yüzyıllar boyu buradaki insanların köle zihniyeti ile yönetilmelerini istiyorlar" dedi.

Müslümanlar zulümden kaçtı

Mardin STK Platformu eski Başkanı Mustafa Aydın, "Ermeni milliyetçi ve fanatikler Rus işgalini ve Osmanlı'daki güvenlik zaafiyetini istismar ederek Müslüman halka ki çoğu Müslüman Kürt komşularına yönelik çetecilik faaliyetinde bulundular. Yüz binlerce aile köyünü yurdunu terk etmek zorunda kaldı. Erzurum, Ağrı, Kars, Muş, Van ve Bitlis'teki Müslüman nüfusun çoğu batı illerine göç etti. Bu Müslüman nüfusun büyük kısmı Kürtler'di. Şu anda Mardin'in Kızıltepe, Artuklu, Nusaybin, Ömerli ve Mazıdağı ilçelerine dağılmış on binlerce aile köken olarak Erzurum ve Muş çevresinden kopup gelerek buralara yerleşmiştir. İnsan ve hukukla ilgili sicilleri kapkara ülke ve gruplar Ermeni soykırımı ithamlarıyla ne yapmaya çalışıyorlar? Kürtlerin yüzyıl başında Doğu'da yaşadıklarını kimse unutmuş değil. Dolayısıyla Kürtlerin arkasına sığınarak kimse tarihi ters yüz etmeye kalkışmamalıdır. Vilayet-i Hamse denen Doğu illerimiz işgal ve mezalimi yaşadı. Suriye'de ve Halepçe'de yaşadı... Şimdi de Anadolu'da mı yaşatmak istiyorlar" dedi.

Dedem iki kardeşini kaybetti

Bitlisli kanaat önderi Abdulgani Mutlu, "Tarih ve belgeler ne söylüyorsa biz onu söylüyoruz ve destekliyoruz. Ne Biden'in ne de HDP'nin açıklamalarını desteklemiyoruz. Ailemizde ve özellikle dedem o dönemde Bitlis'ten ta Kars'a kadar bu savaşı yaşamış bir şahsiyettir. Rus savaşında dedem iki kardeşini kaybetmiştir. Aile olarak da bu işi yaşamışız. Hamidiye alayları kurulduğu zaman dedem de savaşmıştır. Biz muhacir olmuşuz, yerimizden çıktılar Siirt taraflarına gitmişiz, 3-4 yıl sonra tekrar memlekete geri dönmüşüz" dedi.

Yaralıyı bile zehirlemişler

Burukan aşiretinden Derme Alparslan, "O tarihlerde büyük babamın ağabeyi de şehit düştü. Ermeni çetelerine karşı büyük babamın babası Hamit Bey mücadele verdi. Kars'ta Kuva-i Milliye başkanıydı. HDP'nin bu görüş ve düşüncelerini esefle kınıyoruz. O dönemlerde büyük babamın ağabeyi Sultan Bey, Ermeni çeteleri tarafından yaralanıyor, hastanede kendisine zehir veriliyor, öyle şehit düştü. Ermeni çetelerin burada yaptığı katliam unutulur mu?" diye konuştu.

Şer odaklarına çalışıyorlar

Batmanlı kanaat önderi Yusuf Özdemir ise HDP'nin açıklamasına tepki göstererek, HDP'nin Kürtleri temsil etmediğini söylerken, "HDP yöneticilerini araştırın çoğu Kürt değil, Kürt olanlar da Müslüman Kürt değil. HDP eşittir PKK. HDP ve PKK tamamen Kürtlere zarar verme politikası üzerine yürütülen örgüttür. Şer odaklarına su taşımak için açıklamalarda bulunuyorlar. Türkiye devletinin iyiliği için yapılmayan bir açıklamadır, kabul etmiyoruz" dedi.