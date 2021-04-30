'Almanya gri pasaporta vize uygulamayacak'

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre: Ankara TBMM Dışişleri Komisyonu'nda gri pasaport vakası masaya yatırıldı. Muhalefet milletvekillerinin eleştirilerine yanıt veren Kıran, pasaport verme işleminin İçişleri Bakanlığı üzerinden yürütüldüğünü belirtti. Gri pasaport soruşturması ve gelişmeleri yakından takip ettiklerini dile getiren Kıran, "bu süreçlerle ilgili ülkelerdeki muhataplarımıza son derece net, şeffaf bilgileri iletiyoruz, iletmeye devam edeceğiz" dedi.

'İadeleri istendi'

Kıran, ülke yönetimlerine gri pasaportu suistimal ederek giriş yapanların iltica başvuruları konusunda uyardıklarını aktarırken, "Muhataplarımıza şunu söylüyoruz: Gri pasaportu suistimal ederek ülkenize gelmiş bu kişiler irtica başvurusu yaptığı takdirde kesinlikle kabul etmeyin, biz bunların hepsini ülkemize kabul etmeye hazırız ve iadelerini bekliyoruz. Son derece net bir tavrımız ve tutumuz var" diye konuştu.

Türkiye'nin bu olayın açığa çıkmasının ardından aldığı tutumun Almanya başta olmak üzere ilgili ülke yönetimlerinde memnuniyet yarattığını dile getiren Kıran, "Almanya hem Dışişleri Bakanlığı nezdinde hem de Türkiye'deki Alman Büyükelçiliği nezdinde, Türkiye'de bu işin dikkatle ve titizlikle ele alınmasından duyduğu memnuniyeti ifade etmiştir. Diğer ülkelerde de benzer memnuniyet vardır" dedi.

Kıran, bu olayın patlak vermesinin ardından Almanya'nın gri pasaportlara vize koymasına ilişkin kaygıların gündeme geldiğini anımsatarak, "Bu aşamada gerçekten Almanya tarafı net şekilde böyle bir durumun söz konusu olmadığını bizlerle paylaştı" ifadesini kullandı.