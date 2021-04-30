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Kaza sonrası çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, husumetli kişilerin kullandığı kamyonet ile otomobilin çarpışmasının ardından çıkan silahlı kavgada Emrah Mayalı, Hasan G. ile eşi Mehtap G.'yi tabancayla vurarak yaraladı. Mayalı, olayın ardından aynı silahı başına dayayıp, ateşleyerek yaşamına son verdi
 30 Nisan 2021 07:45
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Olay, saat 22.30 sıralarında Çubuk ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Samur Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önce husumet bulunan taraflardan Emrah Mayalı'nın kullandığı otomobil ile Hasan G. yönetimindeki kamyonet çarpıştı.

Kaza sonrası Emrah Mayalı ile Hasan G. arasında kavga çıktı. Kavgada Emrah Mayalı, çıkardığı tabanca ile Hasan G.'ye ve eşi Mehtap G.'ye ateş etti. Hasan G. ve eşi Mehtap G. kanlar içerisinde kalırken, Mayalı ise aynı silahı başına dayayıp, ateşledi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Emrah Mayalı'nın yaşamını yitirdiği belirlenirken, Hasan G. ile eşi Mehtap G. ise yapılan ilk müdahalenin ardından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hasan G.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Mayalı'nın cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
DHA
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