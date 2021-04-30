Hainleri Kovid ekibi yakaladı

Milliyet'ten FERİT ZENGİN'in haberine göre: İstanbul Bayrampaşa'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na bombalı saldırı yapmak isterken polise yakalanan teröristlerin emniyetteki sorguları sürüyor, teröristlere yönelik operasyonun görüntüleri ise güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, önceki akşam katıldığı televizyon programında "İstanbul'da bir katliam önlendi" demişti.

İstanbul'da tam kapanmaya saatler kala, halkın yoğun olarak bulunduğu 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda sansasyonel bir eylem yapmak isteyen terör örgütü PKK üyesi 2 teröristin planı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında bölgede bulunan polislerin dikkati sayesinde engellenmişti.

Overlokçudan bombacı

Emniyet kaynaklarından alınan bilgilere göre, 28 Nisan Çarşamba günü öğleden sonra otogar ve civarında Kovid denetimi yapan polis ekipleri, Altıntepsi caddesi üzerinde şüphelendikleri iki şahsı durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan R.A. (25) ve İ.Z. (26) kıskıvrak yakalandı. R.A.'nın çantasında 4'ü uzaktan kumandalı 2'si zaman ayarlı 6 düzeneğe bağlı 5 kilo patlayıcı ele geçirildi. Terörle Mücadele Şubesi'nde sorguya alınan ve bir tekstil şirketinde recbeçi ve overlokçu olarak çalıştıkları belirlenen iki bombacının telefonları ve dijital cihazları üzerinde yapılan inceleme sonrasında, gece geç saatlerde Bakırköy Kartaltepe Mahallesi'nde Y.S. (39) isimli bir şahıs da gözaltına alındı. Güvenlik kameralarına yakalanan Y.S.'nin iki bombacıya bombaları teslim ettiği tespit edildi.

Örgüt eleman bulamıyor

Hırsızlık ve uyuşturucu satıcılığından sabıkalı olduğu belirlenen Y.S.'nin terör örgütünün şehir yapılanmasında yer alan şahıslarla irtibatlı oluduğu öğrenildi. Şimdiye kadar pek rastlanmayan torbacıdan keşifçi, overlokçu ve reçbeciden bombacı yapma yöntemi ise terör ve güvenlik uzmanları tarafından örgütün elinde eleman kalmaması olarak yorumlanıyor