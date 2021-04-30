1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hainleri Kovid ekibi yakaladı

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bir otomobilin altına 5 kilo patlayıcı yerleştiren 3 şüphelinin kaçma anı ve kıskıvrak yakalanmalarının kamera görüntüleri ortaya çıktı
 30 Nisan 2021 08:09
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Milliyet'ten FERİT ZENGİN'in haberine göre: İstanbul Bayrampaşa'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na bombalı saldırı yapmak isterken polise yakalanan teröristlerin emniyetteki sorguları sürüyor, teröristlere yönelik operasyonun görüntüleri ise güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, önceki akşam katıldığı televizyon programında "İstanbul'da bir katliam önlendi" demişti.

İstanbul'da tam kapanmaya saatler kala, halkın yoğun olarak bulunduğu 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda sansasyonel bir eylem yapmak isteyen terör örgütü PKK üyesi 2 teröristin planı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında bölgede bulunan polislerin dikkati sayesinde engellenmişti.

Overlokçudan bombacı

Emniyet kaynaklarından alınan bilgilere göre, 28 Nisan Çarşamba günü öğleden sonra otogar ve civarında Kovid denetimi yapan polis ekipleri, Altıntepsi caddesi üzerinde şüphelendikleri iki şahsı durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan R.A. (25) ve İ.Z. (26) kıskıvrak yakalandı. R.A.'nın çantasında 4'ü uzaktan kumandalı 2'si zaman ayarlı 6 düzeneğe bağlı 5 kilo patlayıcı ele geçirildi. Terörle Mücadele Şubesi'nde sorguya alınan ve bir tekstil şirketinde recbeçi ve overlokçu olarak çalıştıkları belirlenen iki bombacının telefonları ve dijital cihazları üzerinde yapılan inceleme sonrasında, gece geç saatlerde Bakırköy Kartaltepe Mahallesi'nde Y.S. (39) isimli bir şahıs da gözaltına alındı. Güvenlik kameralarına yakalanan Y.S.'nin iki bombacıya bombaları teslim ettiği tespit edildi.

Örgüt eleman bulamıyor

Hırsızlık ve uyuşturucu satıcılığından sabıkalı olduğu belirlenen Y.S.'nin terör örgütünün şehir yapılanmasında yer alan şahıslarla irtibatlı oluduğu öğrenildi. Şimdiye kadar pek rastlanmayan torbacıdan keşifçi, overlokçu ve reçbeciden bombacı yapma yöntemi ise terör ve güvenlik uzmanları tarafından örgütün elinde eleman kalmaması olarak yorumlanıyor
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kaza sonrası çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü
30 Nisan 2021 07:45		 Sahte tapuyla villa satmaya çalışan 5 şüpheli yakalandı
29 Nisan 2021 23:25
Antalya'da trafik polisleri kaza yaptı, 1 polis hafif yaralandı
29 Nisan 2021 23:24		 Herkes seferber olmuştu! Süleyman'dan iyi haber
29 Nisan 2021 19:21
Doktora saldırı güvenlik kamerasında
29 Nisan 2021 18:41		 Thodex'in sahibi 'kripto Faruk'un kardeşlerinin yeni ifadeleri
29 Nisan 2021 18:39
1 Mayıs gösterisinde gözaltına alınmıştı, 'temaslı' olduğu belirlendi
29 Nisan 2021 17:39		 Gerger Belediye Başkanı makam aracıyla kaza yaptı
29 Nisan 2021 17:27
Taksim'de taksi çekiciden düştü, sürücü çılgına döndü
29 Nisan 2021 17:23		 Thodex'ten 6 kişinin serbest bırakılmasına yapılan itiraz reddedildi
29 Nisan 2021 15:15
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:22 - Fazıl Say: En çok Ali Koç'un kahrolduğunu hissediyorum09:20 - FETÖ'nün finansörü olan şirketin tüm malvarlığı müsadere edilecek09:17 - FETÖ ile mücadelede 3T formülü09:14 - Mehmet Ceyhan'dan kritik uyarı: Boşuna 17 gün kapanmış oluruz09:14 - AYM kararı: Gezi'deki polisler soruşturulsun09:10 - Ankesör soruşturmaları 81 ile yayıldı
09:01 - Rusya'da 10 gün boyunca alkol satışı yapılmayacak08:57 - Kapanmanın ilk gecesinde 'izin belgesi' cezası08:57 - BionTech 2. doz randevuları gitti geldi 12 saatte neler yaşandı08:47 - Tecavüzcü babasının soyadını istemedi, Yargıtay kararını verdi08:42 - Kiralık ev azaldı fiyat %15 arttı08:30 - 'Tek dozda antikor sıkıntı çıkarabilir'
08:11 - 'Kadın cinayetleri' için akademi önerdi08:09 - Hainleri Kovid ekibi yakaladı08:06 - SPK'dan 'tam kapanma' düzenlemesi: Bilanço bildirim tarihi uzatıldı08:00 - 'Almanya gri pasaporta vize uygulamayacak'07:57 - Ermeni çetelerinin katliamının şahidi olan kitap
07:45 - Kaza sonrası çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Devlet memurları disiplin yönetmeliği bütünüyle yenilendi
Kapanmanın ilk gecesinde 'izin belgesi' cezası
Yaş haddi nedeniyle emeklilik nedir?
Öğretmenin patlayan bilgisayarı yangına neden oldu
Kapanmayı tatil anladık
Tam kapanmada icra ve haciz olmayacak
Tam Kapanmanın ilk gecesinde E-5'te sürücülere yönelik uygulama gerçekleştirildi
Vergi usul kanununda değişiklik yapıldı
Valilikten bu sefer 'reyon' kısıtlaması getirildi
Ermeni çetelerinin katliamının şahidi olan kitap
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Hapşırdığını tüm apartmana duyuran insan 1
kaybetmek 4
ses tonu 4
aynen 2
davulcu harçlığı 3
piknik 1
koronavirüsü delirtmek 2
Varyant 2
kayıp atlar 1
ruj 1
SON İLANLAR
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi sözleşmeli 65 sağlık personeli alacak
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tekirdağ Saraykent Turizm 13 İşçi Alacak
Samsun Terme İnşaat 1 İşçi Alacak
Sinop Ayancık Belediyesi 65 İşçi Alacak
Muğla Stratonikeia Kazı Başkanlığı Geçici 4 İşçi Alacak
Manisa Mayeb Organizasyon 35 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam