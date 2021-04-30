'Tek dozda antikor sıkıntı çıkarabilir'

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre: - İstanbul / Sağlık Bakanlığı'nın ikinci doz BioNTech aşısı olmayı bekleyenlerin randevularını yeniden düzenlemesini değerlendiren uzmanlar, Biontech'in tek dozunun yüzde 60 oranında koruyuculuk sağladığını belirterek, tek dozda yeterli antikor üretemeyen kişilerin, ikinci dozun ertelenmesiyle sıkıntı yaşayabileceğini söylüyor.

Kovid-19 aşılarının mutlaka iki doz halinde uygulanması gerektiğinin altını çizen Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, "Etkili bağışıklık için tek doz aşı uygun değil. Ancak tedarik sıkıntısını aşmak için sadece mRNA tekniği ile üretilen aşının doz aralığı 28 yerine 6-12 hafta arası olabilir. Biontech aşısı mevcut aşılar arasında en güçlü bağışıklık uyarıcısı gibi duruyor. MRNA tekniği ile üretilen bu aşı 10 gün sonrasından itibaren yüzde 60 koruyuculuk sağladığı gibi ağır hastalık ve ölüm tablosunu engelliyor. Bu parametreleri göz önüne alan İngiltere ikinci doz uygulamayı 28 gün yerine 3 ay sonraya, İspanya ve Fransa ise 45 gün sonra yapılmasına karar verdi. Eğer aşı tedarik etmede sorun olacaksa ikinci doz aşı için 6 ile 12 haftalık bekleme süresi bizde de uygulanabilir. Öteleme inaktif yani Çin menşeili aşılarda söz konusu olamaz" diye konuştu.

İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Viroloji ve Temel İmmünoloji Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Ali Ağaçfidan ise mRNA aşısı için ikinci doz aralığının uzatılmasına temkinli yaklaşıyor: "Bu durum bir takım riskleri ortaya çıkartabilir. Şahsi fikrim ve kanaatim, iki doz arasını çok açmamak gerektiği yönünde. 10 gün veya 2 haftalık sarkma olabilir ancak iki aşı arasında 2-3 aylık zaman aralığı olması uzun bir süre. Kaldı ki, aşıyı üreten bilim insanları 28 gün aralığında 2 doz yapılmasını öneriyor. Aşıyı ortaya çıkartan bilim insanlarının görüşüne sadık kalmamız gerektiğine inanıyorum. İlk doz aşı olan kişilerde 1 ya da 1.5 ay sonrası kendilerinde oluşan antikor yanıtının ne olduğuna bakmak oldukça önemli diye düşünüyorum. Eğer antikor yanıtı ilk doz aşı olmuş kişilerde güçlü bir şekilde oluşmuş ise bu süre 2 ay hatta 3 aya kadar bile gereksinim durumunda uzatılabilir. Ancak aşı sonrası herkesin antikor yanıtı farklı olacaktır. Antikor yanıtı düşük olanlarda aşı uygulama talimatnamesine sadık kalınmasında yarar vardır. Aşılarla ilgili iddiaların bilimsel dayanağı olmadığı gibi, aşı karşıtlığı pandemiyle mücadeleye zarar veriyor."

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç.Dr.Duran Tok da Biontech aşsının ilk dozdan sonra yüzde 60 koruma sağladığını ancak 28 günlük sürenin uzatılmasını risk yaratabileceğine dikkat çekerek; "Fakat arayı açtıkça, yüzde 40 hastalık ihtimaline yakalanma riski olan insan sayısı da artacaktır. İki doz arasındaki sürenin fazla açılmadan 1 hafta, 10 günlük süreyi geçirmeden yapılmasının doğru olduğunu düşünüyorum. Şayet birinci doz aşı yüzde 90 koruyuculuk sağlamış olsa, ikinci dozun aralığı 3 aylık süreye çekilebilirdi. Yüzde 60 seviyesindeki koruyuculukta bunu yapmak risk almak olur. Şayet aşı gelmeyecekse, kesinlikle aşı sıkıntısı yaşanacaksa 6 haftalık süreyi geçirmeden ikinci doz yapılabilir. Ancak iki doz arasındaki süreyi 6 haftadan fazla geçirmemek gerekir" diye konuştu.