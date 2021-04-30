1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kiralık ev azaldı fiyat %15 arttı

Kiralık konut piyasasındaki arzın daraldığını belirten uzmanlar, bu nedenle kiralık konutlarda fiyat artışlarının pandemide de devam ettiğini dile getirdi. Fiyatlarda artış oranı İstanbul'da yüzde 10 - 15 oranında gerçekleşti.
 30 Nisan 2021 08:42
+Aa- Yazdır
Kiralık ev azaldı fiyat %15 arttı

Milliyet'ten Duygu Erdoğan'ın haberine göre: - Kononavirüs pandemisine rağmen kiralık konut fiyatlarındaki artış dikkat çekiyor. Kiralık konut sayısı, konut arzı azaldığı için mevcut talebe yeterli gelmiyor. İstanbul'da kiralarda son bir yılda artış oranı yüzde 10 - 15 arasında değişiyor. Yeni konut üretiminin yavaşlaması ve yatırım için alınan konut sayısının düşmesi, kiralık oranlarındaki artışlara etken olarak gösteriliyor.

EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı, "Ev kiralarının artışı devam etti, özellikle geçen temmuzdaki kredi kampanyasından sonra azalan stok nedeniyle piyasa daralmaya devam etti. Talepteki büyüme oranı azalsa da arz talepten daha az olduğu için fiyatlar arttı. Üstelik yatırım için ev almak artık cazip olmadığından kiralanan ev miktarı azaldı, arz daraldı, bu da kiralama fiyatlarını yukarı çekti" dedi.

Sarıyer lider!

Endeksa.com'un verilerine göre İstanbul'da son 1 yılda kiralar ortalama yüzde 11 artış gösterdi. 2019 yılı sonlarından itibaren kiralık konutlarda başlayan artış, pandemi sürecinde de devam etti. Endeksa.com CEO'su Görkem Öğüt, "Şu an hem kiralık, hem satılık ev arzında bir daralma olduğunu görüyoruz. Pandemi ile birlikte evlerde geçirilen süre arttı ve yeni yaşam koşullarımıza göre ev ihtiyacı arttı, yeni konut üretimi çok yavaşladı. Bunun sonucu olarak konut piyasasında bir daralma gözlemleniyor" diye konuştu.

İstanbul özelinde ilçeler bazında kiralık konutlarda en dikkat çekici artışlar yine Boğaz hattında kendini gösteriyor. Cansel Turgut Yazıcı, Beşiktaş ilçesi özelinde Levent ve Ulus olmak üzere; Emirgan, Kanlıca, Beykoz bölgeleri ile Kadıköy'ün öne çıktığını belirtiyor.

Endeksa verilerine göre ise İstanbul'da en yüksek kira Beşiktaş, Sarıyer ve Bakırköy'de ödeniyor. Ortalama kiralar Beşiktaş'ta 2 bin 855 lira, Sarıyer'de 3 bin 343 lira, Bakırköy'de ise 3 bin lira.

Aydın dikkat çekiyor

Türkiye geneli kiralık ev piyasasında ise pandemi nedeniyle dikkat çekici artışlar yaşanan bölge ve şehirler var. Verilere göre, pandemi ile birlikte yazlık bölgelerdeki kira değerlerinin artış gösterdiği görülüyor. Uzaktan çalışmanın etkisi ile yazlık bölgelerde daha uzun süreler geçirilmeye başlandığını belirten Görkem Öğüt, "Yazlık bölgeler içinde ise Aydın'daki kira artışı dikkat çekiyor. Aydın'da konut fiyatları diğer yazlık bölgelere göre düşüktü, pandemi sebebi ile artan talep ile birlikte fiyatlar da arttı. Endeksa'nın verilerine göre Aydın'da kiralar son bir yılda yüzde 23 artış gösterdi, ortalama kira ise 1273 lira. Muğla'da konut kiralarında yıllık değer artışı yüzde 14 seviyesinde, ortalama kira 2 bin lira. Antalya'da ise konut kiralarında yıllık değer artışı yüzde 8, ortalama kira 1609 lira" dedi.

''Ev sahibi ve kiracılar uzlaşabilir'

Kiralık konutlar dışında mevcut kiralar için ise bahar ve yaz ayları, genellikle yıllık artış oranının belirlendiği zamanlar oluyor. Bu nedenle ev sahipleri ile kiracılar arasında kira artış oranına yönelik görüşmeler yapılıyor. TÜFE'ye göre bu ay yüzde 13 kira zammı öngörülüyor. Ancak koronavirüs salgınının oluşturduğu ekonomik daralmanın kiracıları olumsuz etkilediği belirtilirken, ev sahiplerine kiracılarla belli bir dönem uzlaşıya gitmeleri öneriliyor. Bu kapsamda iki taraf için de değerlendirmeler yapan Gayrimenkul Hukuku uzmanlarından Avukat Ali Güvenç Kiraz, şunları söyledi:

"Kira borcu bir para borcu olduğu için kiracının bu nedenle 'ben kiramı ödemek istemiyorum' deme hakkı yok. Kiracı aynı zamanda her yıl TÜFE 12 aylık ortalaması oranında kira artışı yapmak durumunda. Ama eğer pandemi nedeniyle işleri bozulmuş; tamamen salgın sürecinde ekonomik bir sorun yaşıyorsa kira borcunun uyarlanmasını, yani belli bir dönem düşürülmesini mahkeme yoluyla talep etme hakkı var. Diğer bir seçenek ise, kiracı ile mal sahibinin belli bir dönem için uzlaşıya gitmesi olabilir. Örneğin kira sözleşmesine ek protokol yaparak, birkaç ay kira artışı yapılmamasını, ya da kira indirimini karara bağlayabilirler. Burada önemli olan iki taraf da sözlü anlaşma yerine bunu kağıda dökmeliler. İleride çıkacak herhangi bir anlaşmazlığa karşı kendilerini korumuş olurlar."
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bankaların ramazan bayramı kredisi kampanyaları!
29 Nisan 2021 11:54		 Kripto para yatırımcıları gayrimenkule dönüyor
28 Nisan 2021 19:19
Antalya, konut almak isteyen yabancıların gözdesi
24 Nisan 2021 17:23		 MB: Enflasyon düşene kadar faiz, enflasyonun üzerinde tutulacak
22 Nisan 2021 14:53
Kredisiz konut satışlarında tüm zamanların en yüksek mart rakamı görüldü
19 Nisan 2021 11:38		 Yazlık eve talep fıyatları uçurdu
19 Nisan 2021 09:34
Konutta düşük faizli kredi önerisi geldi
19 Nisan 2021 09:01		 Çip krizi 2. elde fiyatları tetikliyor
19 Nisan 2021 07:34
Mart ayında Türkiye'den en çok konut alanlar
18 Nisan 2021 18:44		 Konut Fiyat Endeksi şubat ayında arttı
16 Nisan 2021 14:54
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:22 - Fazıl Say: En çok Ali Koç'un kahrolduğunu hissediyorum09:20 - FETÖ'nün finansörü olan şirketin tüm malvarlığı müsadere edilecek09:17 - FETÖ ile mücadelede 3T formülü09:14 - Mehmet Ceyhan'dan kritik uyarı: Boşuna 17 gün kapanmış oluruz09:14 - AYM kararı: Gezi'deki polisler soruşturulsun09:10 - Ankesör soruşturmaları 81 ile yayıldı
09:01 - Rusya'da 10 gün boyunca alkol satışı yapılmayacak08:57 - Kapanmanın ilk gecesinde 'izin belgesi' cezası08:57 - BionTech 2. doz randevuları gitti geldi 12 saatte neler yaşandı08:47 - Tecavüzcü babasının soyadını istemedi, Yargıtay kararını verdi08:42 - Kiralık ev azaldı fiyat %15 arttı08:30 - 'Tek dozda antikor sıkıntı çıkarabilir'
08:11 - 'Kadın cinayetleri' için akademi önerdi08:09 - Hainleri Kovid ekibi yakaladı08:06 - SPK'dan 'tam kapanma' düzenlemesi: Bilanço bildirim tarihi uzatıldı08:00 - 'Almanya gri pasaporta vize uygulamayacak'07:57 - Ermeni çetelerinin katliamının şahidi olan kitap
07:45 - Kaza sonrası çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Devlet memurları disiplin yönetmeliği bütünüyle yenilendi
Kapanmanın ilk gecesinde 'izin belgesi' cezası
Yaş haddi nedeniyle emeklilik nedir?
Öğretmenin patlayan bilgisayarı yangına neden oldu
Kapanmayı tatil anladık
Tam kapanmada icra ve haciz olmayacak
Tam Kapanmanın ilk gecesinde E-5'te sürücülere yönelik uygulama gerçekleştirildi
Vergi usul kanununda değişiklik yapıldı
Valilikten bu sefer 'reyon' kısıtlaması getirildi
Ermeni çetelerinin katliamının şahidi olan kitap
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sözlükte yazarken para kaybetmemek 1
istikrar 1
at gözlüğü 1
fincanda kahve yapmak 2
Şimdiye kadar Korona olamayan,bitcoin almayan ve tiktok kullanma 3
kakaolu kek 2
yukarıda allah var 3
düş kapanı 3
tarihi bilgiler 1
macrocenter 2
SON İLANLAR
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi sözleşmeli 65 sağlık personeli alacak
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tekirdağ Saraykent Turizm 13 İşçi Alacak
Samsun Terme İnşaat 1 İşçi Alacak
Sinop Ayancık Belediyesi 65 İşçi Alacak
Muğla Stratonikeia Kazı Başkanlığı Geçici 4 İşçi Alacak
Manisa Mayeb Organizasyon 35 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam