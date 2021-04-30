1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

BionTech 2. doz randevuları gitti geldi 12 saatte neler yaşandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, önceki akşam aşı tedarikinin güçleştiğini ve BioNTech aşısında iki doz arasındaki sürenin 6-8 hafta olacağını açıklaması, ikinci randevularına hazırlananlara son dakika şoku oldu. Hemen ardından ikinci doz randevuları iptal edildi. Karar tepkiyle karşılanırken iptalden dün sabaha karşı vazgeçildi. "Mağduriyet" yaşanmaması için iptalin sabahında, randevular yeniden güncellendi. İptal edilmemiş randevular ise korundu. Bundan sonra yeni randevu alacakların aşılanma süresi artık 6-8 hafta olacak
 30 Nisan 2021 08:57
+Aa- Yazdır
BionTech 2. doz randevuları gitti geldi 12 saatte neler yaşandı

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre: Toplam 12 saat süren aşı karmaşası, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın önceki akşam "Bilim Kurulu toplantısında aşıyı geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin hocamızın da görüşünü alarak BionTech aşısının iki dozu arasındaki sürenin 6-8 hafta olarak uygulanmasına karar verilmiştir" açıklamasıyla başladı. Aşı tedarik sıkıntısı nedeniyle alınan bu kararın ardından aşının ikinci dozunu olacak vatandaşların randevuları iptal edildi. Vatandaşlara "Bilim Kurulumuz mevcut tecrübe ve kanıtlara dayanarak COVID-19 BionTech aşısının birinci doz ile ikinci doz arasındaki sürenin 6-8 haftaya uzatılmasının uygun olduğu yönünde karar almıştır. Yeni randevu planına göre randevunuzu yeniden planlayabilirsiniz" mesajı gitti.

Ancak dün sabah randevular tekrar eski tarihlere çekildi. Bakanlık yetkilileri "mağduriyet oluşmaması için" bu kararın verildiğini açıkladı. Bu arada BioNTech aşısının korunma koşulları nedeniyle özellikle bazı ilçelerde sorun yaşanabileceği düşünülerek de son anda bu adımın atıldığı yönünde görüşler de var.

GECE SİSTEM KİLİTLENDİ

Sağlık Bakanlığı'nın 2. doz aşıları iptal kararının ardından randevusu olan vatandaşlar alarma geçti. Bu aşı için randevularını önceden olanlar hemen MHRS'yi açarak ya da 182'yi arayarak yeni tarih peşine düştü. Yoğunluk nedeniyle sistem kilitlendi. Alo 182'yi arayanlara zaman zaman "Sistemi görüntüleyemiyoruz daha sonra arayabilirsiniz" yanıtı verildi. Yeni randevu almayı başaranlar bir ay sonrasına 2. doz için tarihleri ve aşı olacakları hastaneleri seçti. Bu kişiler sabah eski randevuların geçerli olacağı haberiyle birlikte bu kez yeni tarihleri iptal etti. Gece uğraşıp randevu alamayanlar ise sabah eski tarihlerinin geçerli olduğunu gördü.

AŞI İPTAL DİYE YOLA ÇIKANLAR...

Tarihlerin geriye alınmasının ardından, bu kez de "Nasıl olsa aşı olmayacağım" diyerek, 17 günlük kapanmada dün şehir dışına çıkanların aşı hakkı tartışması başladı. Bakanlık, "İkinci doz için aşı randevusu almış kişiler, randevu gününde aşı olabilecekleri gibi randevularını yeni karar doğrultusunda güncelleyebileceklerdir" dedi. Sinovac aşısında da ikinci doz zamanı gelen, özellikle İstanbul için aşı randevusu alamayan vatandaşlar farklı şehirlerden randevu alıp ikinci doz aşılarını olmaya başladı. Bu da "İstanbul'da Sinovac aşısı yok mu" sorusunu akıllara getirdi.

ELİMİZDE NE KADAR AŞI VAR?

Türkiye'ye şimdiye kadar yaklaşık 30 milyon doz Sinovac, 5 milyon 300 bin doz BioNTech aşısı geldi. Toplam 22 milyon 400 bin kişiye aşı uygulandı. Bunların 13 milyon 600 bini ilk doz, 8 milyondan fazlası da ikinci doz olarak açıklandı. Bu durumda elde yaklaşık 12 milyondan fazla aşı bulunuyor. Bu da diğer aşılar gelene kadar toplam 6 milyon kişinin daha aşılanacağı anlamına geliyor.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Mehmet Ceyhan'dan kritik uyarı: Boşuna 17 gün kapanmış oluruz
30 Nisan 2021 09:14		 'Tek dozda antikor sıkıntı çıkarabilir'
30 Nisan 2021 08:30
'Kadın cinayetleri' için akademi önerdi
30 Nisan 2021 08:11		 Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde - Haritalı
30 Nisan 2021 06:30
Kapanmayı tatil anladık
30 Nisan 2021 06:15		 Prof. Dr. Yiyit: İstanbul'da ayakta başvuru yüzde 20 düştü
29 Nisan 2021 23:48
Belediye Başkanı, çocukların hayali gerçeğe dönüştürdü
29 Nisan 2021 22:07		 Sputnik V aşısı dünyada 60'tan fazla ülkede tescil edildi
29 Nisan 2021 22:02
Senete bir rakam daha eklendi, hayatı karardı
29 Nisan 2021 21:53		 Prof. Dr. Ceyhan: Kovid-19'da çocuk vaka ve ölümleri arttı
29 Nisan 2021 21:35
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:22 - Fazıl Say: En çok Ali Koç'un kahrolduğunu hissediyorum09:20 - FETÖ'nün finansörü olan şirketin tüm malvarlığı müsadere edilecek09:17 - FETÖ ile mücadelede 3T formülü09:14 - Mehmet Ceyhan'dan kritik uyarı: Boşuna 17 gün kapanmış oluruz09:14 - AYM kararı: Gezi'deki polisler soruşturulsun09:10 - Ankesör soruşturmaları 81 ile yayıldı
09:01 - Rusya'da 10 gün boyunca alkol satışı yapılmayacak08:57 - Kapanmanın ilk gecesinde 'izin belgesi' cezası08:57 - BionTech 2. doz randevuları gitti geldi 12 saatte neler yaşandı08:47 - Tecavüzcü babasının soyadını istemedi, Yargıtay kararını verdi08:42 - Kiralık ev azaldı fiyat %15 arttı08:30 - 'Tek dozda antikor sıkıntı çıkarabilir'
08:11 - 'Kadın cinayetleri' için akademi önerdi08:09 - Hainleri Kovid ekibi yakaladı08:06 - SPK'dan 'tam kapanma' düzenlemesi: Bilanço bildirim tarihi uzatıldı08:00 - 'Almanya gri pasaporta vize uygulamayacak'07:57 - Ermeni çetelerinin katliamının şahidi olan kitap
07:45 - Kaza sonrası çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Devlet memurları disiplin yönetmeliği bütünüyle yenilendi
Kapanmanın ilk gecesinde 'izin belgesi' cezası
Yaş haddi nedeniyle emeklilik nedir?
Öğretmenin patlayan bilgisayarı yangına neden oldu
Kapanmayı tatil anladık
Tam kapanmada icra ve haciz olmayacak
Tam Kapanmanın ilk gecesinde E-5'te sürücülere yönelik uygulama gerçekleştirildi
Vergi usul kanununda değişiklik yapıldı
Valilikten bu sefer 'reyon' kısıtlaması getirildi
Ermeni çetelerinin katliamının şahidi olan kitap
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
koronavirüsü delirtmek 2
türkiye şu an ekonomide pik yapıyor 1
düş kapanı 3
kıymanın çok yakıştığı yemekler 2
Kut-ül amare savaşı 1
at gözlüğü 1
Suudi Arabistan'da sel 1
Sözlükteki eğlenceyi kaçıran kafasina gore takılanlar 1
ses tonu 4
türk usulü çocuk yetiştirme teknikleri 1
SON İLANLAR
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi sözleşmeli 65 sağlık personeli alacak
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tekirdağ Saraykent Turizm 13 İşçi Alacak
Samsun Terme İnşaat 1 İşçi Alacak
Sinop Ayancık Belediyesi 65 İşçi Alacak
Muğla Stratonikeia Kazı Başkanlığı Geçici 4 İşçi Alacak
Manisa Mayeb Organizasyon 35 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam