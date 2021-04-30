BionTech 2. doz randevuları gitti geldi 12 saatte neler yaşandı

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre: Toplam 12 saat süren aşı karmaşası, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın önceki akşam "Bilim Kurulu toplantısında aşıyı geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin hocamızın da görüşünü alarak BionTech aşısının iki dozu arasındaki sürenin 6-8 hafta olarak uygulanmasına karar verilmiştir" açıklamasıyla başladı. Aşı tedarik sıkıntısı nedeniyle alınan bu kararın ardından aşının ikinci dozunu olacak vatandaşların randevuları iptal edildi. Vatandaşlara "Bilim Kurulumuz mevcut tecrübe ve kanıtlara dayanarak COVID-19 BionTech aşısının birinci doz ile ikinci doz arasındaki sürenin 6-8 haftaya uzatılmasının uygun olduğu yönünde karar almıştır. Yeni randevu planına göre randevunuzu yeniden planlayabilirsiniz" mesajı gitti.

Ancak dün sabah randevular tekrar eski tarihlere çekildi. Bakanlık yetkilileri "mağduriyet oluşmaması için" bu kararın verildiğini açıkladı. Bu arada BioNTech aşısının korunma koşulları nedeniyle özellikle bazı ilçelerde sorun yaşanabileceği düşünülerek de son anda bu adımın atıldığı yönünde görüşler de var.

GECE SİSTEM KİLİTLENDİ

Sağlık Bakanlığı'nın 2. doz aşıları iptal kararının ardından randevusu olan vatandaşlar alarma geçti. Bu aşı için randevularını önceden olanlar hemen MHRS'yi açarak ya da 182'yi arayarak yeni tarih peşine düştü. Yoğunluk nedeniyle sistem kilitlendi. Alo 182'yi arayanlara zaman zaman "Sistemi görüntüleyemiyoruz daha sonra arayabilirsiniz" yanıtı verildi. Yeni randevu almayı başaranlar bir ay sonrasına 2. doz için tarihleri ve aşı olacakları hastaneleri seçti. Bu kişiler sabah eski randevuların geçerli olacağı haberiyle birlikte bu kez yeni tarihleri iptal etti. Gece uğraşıp randevu alamayanlar ise sabah eski tarihlerinin geçerli olduğunu gördü.

AŞI İPTAL DİYE YOLA ÇIKANLAR...

Tarihlerin geriye alınmasının ardından, bu kez de "Nasıl olsa aşı olmayacağım" diyerek, 17 günlük kapanmada dün şehir dışına çıkanların aşı hakkı tartışması başladı. Bakanlık, "İkinci doz için aşı randevusu almış kişiler, randevu gününde aşı olabilecekleri gibi randevularını yeni karar doğrultusunda güncelleyebileceklerdir" dedi. Sinovac aşısında da ikinci doz zamanı gelen, özellikle İstanbul için aşı randevusu alamayan vatandaşlar farklı şehirlerden randevu alıp ikinci doz aşılarını olmaya başladı. Bu da "İstanbul'da Sinovac aşısı yok mu" sorusunu akıllara getirdi.

ELİMİZDE NE KADAR AŞI VAR?

Türkiye'ye şimdiye kadar yaklaşık 30 milyon doz Sinovac, 5 milyon 300 bin doz BioNTech aşısı geldi. Toplam 22 milyon 400 bin kişiye aşı uygulandı. Bunların 13 milyon 600 bini ilk doz, 8 milyondan fazlası da ikinci doz olarak açıklandı. Bu durumda elde yaklaşık 12 milyondan fazla aşı bulunuyor. Bu da diğer aşılar gelene kadar toplam 6 milyon kişinin daha aşılanacağı anlamına geliyor.