Rusya'da 10 gün boyunca alkol satışı yapılmayacak

Rusya'nın uzak doğusundaki Habarovsk'ta hükümet, vatandaşları Covid-19'a karşı aşılama konusunda teşvik etmek için aşı yaptıran 60 yaş üstü kişilere 10 tane yumurtanın ücretsiz olarak verileceğini açıkladı.

Rusya'nın uzak doğu federal bölgesinde yer alan Habarovsk'ta hükümet, vatandaşları yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı aşılamak için ilginç bir yönteme başvurdu. Harabovsk Sosyal İşlerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Yevgeny Nikonov, aşı yaptıran 60 yaş üstü kişilere 10 adet yumurtanın ücretsiz olarak verileceğini duyurdu.

Nikonov yaptığı açıklamada, bölgedeki yumurta üreticilerinin çok sayıda yumurtayı söz konusu vatandaşlar için tahsis ettiğini söyledi. Koronavirüs aşısı olmanın önemine de değinen Nikonov, önümüzdeki pazar günü kutlanacak Paskalya öncesinde aşı olacak 60 yaş üstü kişilere yumurta dağıtılması kararını olumlu bulduğunu belirtti.

Yumurta dağıtımının bugün ve yarın 14 aşı noktasında gerçekleştirileceği belirtilirken, 1.3 milyon nüfuslu Habarovsk Krayı'nda bugüne kadar 78 binden fazla kişiye aşı yapıldı. Ülkede salgının başlangıcından bu yana tespit edilen toplam vaka sayısının 50 binden fazla olduğu, 380 kişinin ise Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

10 GÜNLÜĞÜNE ALKOLÜ YASAKLADILAR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameye göre Rusya'da 1 Mayıs İşçi Bayramı ve 9 Mayıs Zafer Bayramı nedeniyle 1 ile 11 Mayıs tarihleri arasında resmi tatil ilan edildi. Bu tatil dönemini fırsata çevirmek isteyen Rusya, kitlesel aşılama programı uygulanacağını açıkladı.

Ruslar, 1 Mayıs İşçi Bayramı hem de 9 Mayıs Zafer Bayramı'nı kutlarken aynı zamanda Rusya'nın geliştirdiği koronavirüs aşısı olacak. Toplu aşılama programı için halka çağrılar yapılırken Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu'nun (Rospotrebnadzor) bu dönemde yapılacak aşıların, aşı yapılanlarda etkili olabilmesi için alkol tüketiminin yapılmaması gerektiği gerekçe gösterilerek alkol satışının yasaklandığı duyuruldu.

Rospotrebnadzor tarafından yapılan açıklamada, "Uzun süreli tatilin amacı koronavirüs salgınının üçüncü dalgasını engellemek" denildi. Rus halkının özellikle tatil günlerinde çok fazla alkol tükettiği vurgulanan açıklamada, "11 günlük alkol tüketimi korona virüsü engellemeye yardımcı olmaz, aksine yayılmasına neden olur. Buna önemle dikkat etmenizi rica ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. Alkol tükettiği tespit edilen kişilere ceza uygulanacağı kaydedildi.