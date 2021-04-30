1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AYM kararı: Gezi'deki polisler soruşturulsun

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, Gezi olayları sırasında polis müdahalesi sonucu sağ gözünü kaybeden Erdal Sarıkaya'ya dönük "eziyet yasağının" ihlal edildiğine ve sorumlu polislerin yeniden soruşturulmasına karar verdi.
 30 Nisan 2021 09:14
+Aa- Yazdır
AYM kararı: Gezi'deki polisler soruşturulsun

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre: Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, Gezi olayları sırasında polis müdahalesi sonucu sağ gözünü kaybeden Erdal Sarıkaya'ya dönük "eziyet yasağının" ihlal edildiğine ve sorumlu polislerin yeniden soruşturulmasına karar verdi.


Kararın bir örneği yeniden soruşturma yapılmak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Gezi olaylarına katılan Sarıkaya, 11 Haziran 2013'te Taksim Meydanı'nda polisin göz yaşartıcı gaz veya plastik mermi kullanılması nedeniyle sağ gözünü kaybetti. Bilirkişi o gün orada gaz tüfeği kullanma yetkisi olan 16 polisin adlarını belirledi. İstanbul Valiliği'nce bu polisler hakkında soruşturma izni verilmedi. İtiraz üzerine istinaf suçun soruşturulmasının izne tabi olmadığı gerekçesiyle kararı kaldırdı. Ancak sorumlu polislerin kimlikleri tespit edilemedi.

AYM'nin Sarıkaya kararı özetle şöyle:

"Soruşturma yaklaşık sekiz yılda tamamlanamamıştır. Olay günü gaz silahı kullanan kolluk görevlilerinin bu konuda bir eğitim alıp almadığı, mevzuatın bu silahların keyfi ve aşırı kullanımına engel olacak ve kişiyi istenmeyen kazalara karşı koruyacak güvenceleri içerip içermediği savcılık dosyasındaki eksikler nedeniyle bu aşamada incelenememiştir."
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
AYM'den ihalelerde vergi ve harç istisnasını düzenleyen kurallarla ilgili iptal kararı
28 Nisan 2021 15:18		 AYM'den, haksız yere FETÖ'den tutuklanana 40 bin TL tazminat kararı
28 Nisan 2021 13:47
AYM Başkanı Arslan: Hukuk sisteminin gözden geçirilmesi zorunlu
26 Nisan 2021 16:13		 AYM: Vekalet ücreti payı KHK ile düzenlenemez
22 Nisan 2021 14:25
AYM, yeni güvenlik soruşturması kanununu gündemine aldı
22 Nisan 2021 11:06		 AYM, başvuruyu kötüye kullanan memura 1000 TL ceza verdi
20 Nisan 2021 11:41
AYM, 3 siyasi parti hakkında suç duyurusunda bulundu
17 Nisan 2021 10:44		 AYM'den iş müfettişleri ve dava açma süresiyle ilgili önemli karar
16 Nisan 2021 00:39
AYM, HDP iddianamesinin iade gerekçesini açıkladı
15 Nisan 2021 17:10		 AYM: Kamulaştırma bedeli değer kaybına uğratılan başvurucuların hakları ihlal edildi
13 Nisan 2021 12:19
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:22 - Fazıl Say: En çok Ali Koç'un kahrolduğunu hissediyorum09:20 - FETÖ'nün finansörü olan şirketin tüm malvarlığı müsadere edilecek09:17 - FETÖ ile mücadelede 3T formülü09:14 - Mehmet Ceyhan'dan kritik uyarı: Boşuna 17 gün kapanmış oluruz09:14 - AYM kararı: Gezi'deki polisler soruşturulsun09:10 - Ankesör soruşturmaları 81 ile yayıldı
09:01 - Rusya'da 10 gün boyunca alkol satışı yapılmayacak08:57 - Kapanmanın ilk gecesinde 'izin belgesi' cezası08:57 - BionTech 2. doz randevuları gitti geldi 12 saatte neler yaşandı08:47 - Tecavüzcü babasının soyadını istemedi, Yargıtay kararını verdi08:42 - Kiralık ev azaldı fiyat %15 arttı08:30 - 'Tek dozda antikor sıkıntı çıkarabilir'
08:11 - 'Kadın cinayetleri' için akademi önerdi08:09 - Hainleri Kovid ekibi yakaladı08:06 - SPK'dan 'tam kapanma' düzenlemesi: Bilanço bildirim tarihi uzatıldı08:00 - 'Almanya gri pasaporta vize uygulamayacak'07:57 - Ermeni çetelerinin katliamının şahidi olan kitap
07:45 - Kaza sonrası çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Devlet memurları disiplin yönetmeliği bütünüyle yenilendi
Kapanmanın ilk gecesinde 'izin belgesi' cezası
Yaş haddi nedeniyle emeklilik nedir?
Öğretmenin patlayan bilgisayarı yangına neden oldu
Kapanmayı tatil anladık
Tam kapanmada icra ve haciz olmayacak
Tam Kapanmanın ilk gecesinde E-5'te sürücülere yönelik uygulama gerçekleştirildi
Vergi usul kanununda değişiklik yapıldı
Valilikten bu sefer 'reyon' kısıtlaması getirildi
Ermeni çetelerinin katliamının şahidi olan kitap
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
artık yoruldum 1
yukarıda allah var 3
bir erkeğe hediye seçmenin zorluğu 6
yıldız şehriye çorbası 2
unutkanlık 4
Vavien 3
ruj 1
köklü değişiklik 2
insana insan gerek 1
şıklardan yola çıkmak 2
SON İLANLAR
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi sözleşmeli 65 sağlık personeli alacak
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tekirdağ Saraykent Turizm 13 İşçi Alacak
Samsun Terme İnşaat 1 İşçi Alacak
Sinop Ayancık Belediyesi 65 İşçi Alacak
Muğla Stratonikeia Kazı Başkanlığı Geçici 4 İşçi Alacak
Manisa Mayeb Organizasyon 35 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam