FETÖ'nün finansörü olan şirketin tüm malvarlığı müsadere edilecek

FETÖ'yü finanse ettiği gerekçesiyle şirketlerine kayyum atanan Akın Çorap'ın sahipleriyle ilgili yeni bir iddianame hazırlandı. Savcılık firari olan Ali Yarkın ve eşi Mübeyhan Yarkın ile cezaevindeki çocukları İhsan ve Fatih Yarkın hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Savcılık, şirketlerin Yarkın Ailesi tarafından FETÖ'nün finansmanında araç olarak kullanıldığını belirterek, mahkemenin "müsadere" (el koyma) kararı vermesini istedi. İddianame, daha önce Ali ve İhsan Yarkın hakkında açılan dava ile birleştirildi.

BANK ASYA'NIN A GRUBU HİSSEDARI

İddianamede yer alan Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre, 1 milyon 530 bin liralık pay ile FETÖ'ye ait Bank Asya'nın A grubu imtiyazlı hissedarı olan Ali Yarkın'ın ABD'ye para transferleri yaptığı tespit edildi.

Örgüte ait şirket, kurum ve kuruluş ile şahıslara çok sayıda para transferleri yaptığı ortaya çıkan Ali Yarkın'ın, Giresun'da Fetih ve Hisar gibi FETÖ'nün eğitim kurumlarında şirket ortağı ve yöneticisi olduğu belirlendi. Toplanan tüm delillere göre, FETÖ finansörü Ali Yarkın'ın, örgütün Giresun'daki mali mütevelli heyeti içerisinde FETÖ'cü işadamlarından sorumlu olduğu kaydedildi.

EVRAKLARI YAKTILAR

İddianameye göre, İstanbul ve Giresun'da çorap ve tekstil fabrikaları bulunan Yarkın Ailesi hakkında birçok ihbar yapıldı. Emniyete yapılan bir ihbarda Ali Yarkın'la ilgili "Bank Asya'yı kurtarmak için 1.5 trilyon para yatırdı. Bu şahıs beni FETÖ örgütünün sohbetlerine çağırıyordu, şahsın ev adresi İstinye'de" şekline bilgi verildi.

Bir başka ihbarda "Patronumuz Ali Yarkın'ın Almanya Hannover şehrine kaçtığını duyduk. Her yerde parmakları var. Yurt dışı bağlantısını Fatih Yarkın yapmaktadır. Giresun'da teşvikle fabrika kurmuşlardır. 15 Temmuz'dan sonra yaz ayında kazan dairesinde devamlı evrak yakıyorlar" diye bilgi verildi. Diğer ihbarlarda da Ali Yarkın'ın FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e maddi ve manevi destek verdiği, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından da eşiyle birlikte yurtdışına kaçtığı bildirildi.

Fatih Yarkın'ın "AK Parti'ye kimse oy vermesin, CHP'ye hatta HDP'ye oy verin" dediği de ihbarlarda yer alan bilgiler arasında bulunuyor. Savcılığın iddianamesine göre FETÖ sanıklarında Ahmet Kamer P., Ali Yarkın ile ilgili şu ifadeyi verdi: "Şirketin yönetim kurulu toplantısında ABD'ye gidilerek Gülen'e projeyi sunmak, bilgi vermek ve hayır duasını almak gerekliliği konuşulmuştu. 2004'te bu amaçla ABD'ye gidildi."

DEMİREL'İN HEDİYE TABANCASI

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Akın Çorap'ın sahiplerine yapılan operasyonlarda 27 adet tabanca ve tüfek ile çok sayıda fişek de ele geçirilmişti. İhsan Yarkın'ın adresinde, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in hediyesi olan tabanca da bulunmuştu. Üzerinde Demirel'in imzası ve Cumhurbaşkanlığı arması ile "Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı" yazan 9 mm çaplı, Ceska marka, 75 model tabancanın şarjör ve kılıfı ile birlikte ele geçirildiği belirtilmişti.