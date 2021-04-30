1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ'nün finansörü olan şirketin tüm malvarlığı müsadere edilecek

Bank Asya'nın hissedarlarından olan, FETÖ'nün finansörü Akın Çorap'ın sahipleriyle ilgili yeni bir iddianame hazırlandı. Savcılık şirketlerle ilgili müsadere kararı istedi
 30 Nisan 2021 09:20
+Aa- Yazdır
FETÖ'nün finansörü olan şirketin tüm malvarlığı müsadere edilecek

FETÖ'yü finanse ettiği gerekçesiyle şirketlerine kayyum atanan Akın Çorap'ın sahipleriyle ilgili yeni bir iddianame hazırlandı. Savcılık firari olan Ali Yarkın ve eşi Mübeyhan Yarkın ile cezaevindeki çocukları İhsan ve Fatih Yarkın hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Savcılık, şirketlerin Yarkın Ailesi tarafından FETÖ'nün finansmanında araç olarak kullanıldığını belirterek, mahkemenin "müsadere" (el koyma) kararı vermesini istedi. İddianame, daha önce Ali ve İhsan Yarkın hakkında açılan dava ile birleştirildi.

BANK ASYA'NIN A GRUBU HİSSEDARI

İddianamede yer alan Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre, 1 milyon 530 bin liralık pay ile FETÖ'ye ait Bank Asya'nın A grubu imtiyazlı hissedarı olan Ali Yarkın'ın ABD'ye para transferleri yaptığı tespit edildi.

Örgüte ait şirket, kurum ve kuruluş ile şahıslara çok sayıda para transferleri yaptığı ortaya çıkan Ali Yarkın'ın, Giresun'da Fetih ve Hisar gibi FETÖ'nün eğitim kurumlarında şirket ortağı ve yöneticisi olduğu belirlendi. Toplanan tüm delillere göre, FETÖ finansörü Ali Yarkın'ın, örgütün Giresun'daki mali mütevelli heyeti içerisinde FETÖ'cü işadamlarından sorumlu olduğu kaydedildi.

EVRAKLARI YAKTILAR

İddianameye göre, İstanbul ve Giresun'da çorap ve tekstil fabrikaları bulunan Yarkın Ailesi hakkında birçok ihbar yapıldı. Emniyete yapılan bir ihbarda Ali Yarkın'la ilgili "Bank Asya'yı kurtarmak için 1.5 trilyon para yatırdı. Bu şahıs beni FETÖ örgütünün sohbetlerine çağırıyordu, şahsın ev adresi İstinye'de" şekline bilgi verildi.

Bir başka ihbarda "Patronumuz Ali Yarkın'ın Almanya Hannover şehrine kaçtığını duyduk. Her yerde parmakları var. Yurt dışı bağlantısını Fatih Yarkın yapmaktadır. Giresun'da teşvikle fabrika kurmuşlardır. 15 Temmuz'dan sonra yaz ayında kazan dairesinde devamlı evrak yakıyorlar" diye bilgi verildi. Diğer ihbarlarda da Ali Yarkın'ın FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e maddi ve manevi destek verdiği, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından da eşiyle birlikte yurtdışına kaçtığı bildirildi.

Fatih Yarkın'ın "AK Parti'ye kimse oy vermesin, CHP'ye hatta HDP'ye oy verin" dediği de ihbarlarda yer alan bilgiler arasında bulunuyor. Savcılığın iddianamesine göre FETÖ sanıklarında Ahmet Kamer P., Ali Yarkın ile ilgili şu ifadeyi verdi: "Şirketin yönetim kurulu toplantısında ABD'ye gidilerek Gülen'e projeyi sunmak, bilgi vermek ve hayır duasını almak gerekliliği konuşulmuştu. 2004'te bu amaçla ABD'ye gidildi."

DEMİREL'İN HEDİYE TABANCASI

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Akın Çorap'ın sahiplerine yapılan operasyonlarda 27 adet tabanca ve tüfek ile çok sayıda fişek de ele geçirilmişti. İhsan Yarkın'ın adresinde, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in hediyesi olan tabanca da bulunmuştu. Üzerinde Demirel'in imzası ve Cumhurbaşkanlığı arması ile "Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı" yazan 9 mm çaplı, Ceska marka, 75 model tabancanın şarjör ve kılıfı ile birlikte ele geçirildiği belirtilmişti.
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Biri muhtar 5 şüpheli terörden gözaltına alındı
30 Nisan 2021 10:39		 FETÖ ile mücadelede 3T formülü
30 Nisan 2021 10:17
FETÖ'den gözaltına alınan 9 eski memur itirafçı oldu
29 Nisan 2021 20:26		 Adana'da FETÖ sanığı eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
29 Nisan 2021 17:43
Operasyonlarında tespit edilen sığınak, barınak ve mağaralar imha ediliyor
29 Nisan 2021 16:12		 Soylu, Eren-2 Operasyonu'nda 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı
29 Nisan 2021 15:30
FETÖ'nün Yargıtaydaki 'danışma heyeti'nde yer alan Osman Yurdakul'un hapis cezası onandı
29 Nisan 2021 13:03		 Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi sahte kimlikle yakalandı
29 Nisan 2021 12:07
Eskişehir'de FETÖ'den aranan 7 şüpheli yakalandı
29 Nisan 2021 10:57		 'Ankesör soruşturması'nda tutuklanan eski astsubaya hapis
29 Nisan 2021 10:40
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:40 - '2021 Kanal İstanbul için önemli bir yıl olacak'10:39 - Biri muhtar 5 şüpheli terörden gözaltına alındı10:37 - Ağaca bağlayıp 5 kişiyi gaspetmişlerdi, 3'ü gözaltına alındı10:33 - Uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi10:19 - Konaklama tesislerinde geceleme hizmetlerindeki KDV indirimi 1 ay uzatıldı10:19 - Altının gram fiyatı 470 lira seviyesinden işlem görüyor
10:18 - Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunda iki tırın çarpışması sonucu 2 kişi öldü10:17 - FETÖ ile mücadelede 3T formülü10:17 - Tam kapanmanın ilk gününde kontrol noktalarında uzun kuyruklar oluştu10:12 - Halil Sezai: Hapishane iyi geldi10:10 - En güçlü pasaportlar belli oldu10:09 - MEB'de yetkili sendika belirleme işlemleri başladı
10:02 - Borsa güne düşüşle başladı10:01 - İki günde iki kişi boğulunca polis anneleri uyardı09:57 - Uzmanlardan bayram uyarısı: Dalga dalga yayacaklar09:55 - Tam kapanmada ilk gün... Meydanlar sessizliğe büründü09:54 - Avukatı vuran zanlıdan "dolandırıldım" iddiası
09:42 - Salgında imzalar dijitalde atılıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Devlet memurları disiplin yönetmeliği bütünüyle yenilendi
Kapanmanın ilk gecesinde 'izin belgesi' cezası
Uzmanlardan bayram uyarısı: Dalga dalga yayacaklar
Valilikten bu sefer 'reyon' kısıtlaması getirildi
Yaş haddi nedeniyle emeklilik nedir?
Ankesör soruşturmaları 81 ile yayıldı
Öğretmenin patlayan bilgisayarı yangına neden oldu
FETÖ ile mücadelede 3T formülü
Kapanmayı tatil anladık
Mehmet Ceyhan: Boşuna 17 gün kapanmış oluruz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sputnik v 1
ineklerin çıkardığı gaz 5
düş kapanı 3
Yedek parça 1
füzyon mutfağı 4
Tam kapanma günlerinde Anneler Günü nasıl kutlanır 3
Fi tarihi 3
kulaklığı ödünç isteyen mesai arkadaşı 1
aynen 2
saldırgan turistler 1
SON İLANLAR
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi sözleşmeli 65 sağlık personeli alacak
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tekirdağ Saraykent Turizm 13 İşçi Alacak
Samsun Terme İnşaat 1 İşçi Alacak
Sinop Ayancık Belediyesi 65 İşçi Alacak
Muğla Stratonikeia Kazı Başkanlığı Geçici 4 İşçi Alacak
Manisa Mayeb Organizasyon 35 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam