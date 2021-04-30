Konya, Aksaray ve Niğde'de sağanak görülecek
Konya, Aksaray ve Niğde çevrelerinde sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak bekleniyor.
|30 Nisan 2021 09:28
|+Aa- Yazdır
Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gün boyu havanın parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı bölgede, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.
Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyredeceği bölgedeki rüzgar, kuzeyden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetli esecek.
Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Konya'da 27, Aksaray'da 26, Niğde'de 24 derece olması bekleniyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|En güçlü pasaportlar belli oldu
30 Nisan 2021 10:10
|İki günde iki kişi boğulunca polis anneleri uyardı
30 Nisan 2021 10:01
|Uzmanlardan bayram uyarısı: Dalga dalga yayacaklar
30 Nisan 2021 09:57
|Tam kapanmada ilk gün... Meydanlar sessizliğe büründü
30 Nisan 2021 09:55
|Mehmet Ceyhan: Boşuna 17 gün kapanmış oluruz
30 Nisan 2021 09:21
|BionTech 2. doz randevuları gitti geldi 12 saatte neler yaşandı
30 Nisan 2021 08:57
|'Tek dozda antikor sıkıntı çıkarabilir'
30 Nisan 2021 08:30
|'Kadın cinayetleri' için akademi önerdi
30 Nisan 2021 08:11
|Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde - Haritalı
30 Nisan 2021 06:30
|Kapanmayı tatil anladık
30 Nisan 2021 06:15