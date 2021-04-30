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Salgında imzalar dijitalde atılıyor

LetSign platformu, e-imza ve onay süreçlerinin farklı kurumlar veya bireyler arasında sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi için yeni çözümler arayan şirketlerin gereksinimini çözüyor.
 30 Nisan 2021 09:42
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Salgında imzalar dijitalde atılıyor

E-Güven tarafından yapılan açıklamaya göre, elektronik ve mobil imza altyapısı ile imza süreçlerini kolaylaştıran LetSign ve İmzala-Gönder platformları, pandemi döneminde en çok rağbet gören çözümlerden. Platform, istenilen her yerden ve her zaman yasal geçerli imza atılmasını sağlıyor.

5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu'na uygun şekilde E-Güven tarafından geliştirilen LetSign, dosyalara zaman damgası eklenerek imzalama işleminin yasal geçerlilik kazanmasını sağlıyor. Web üzerinden kolay ve hızlı şekilde doküman imzalayabilme özelliğine sahip platform, mobilken de kolaylıkla kullanılabiliyor. Güvenli bilgi aktarımının yanında zaman ve maliyet tasarrufu da sunuyor.

İş hayatında mobilite eğiliminin giderek kendine daha fazla yer bulduğu günümüzde LetSign, dijital dünyaya uyum sağlamak isteyen yenilikçi şirketlerin ihtiyaçlarına göre tasarlandı. LetSign, günler süren imzalama işlemlerini kısa bir sürede bitirme olanağı sunuyor. Platformdaki LetAssistant ve LetsChat özelliği, kullanıcılara belge üzerinde karşılıklı yazışma ve sürecin takibiyle ilgili destek sağlıyor.

LetSign Profesyonel ise birden çok imzalama sürecine sahip şirketler için geliştirilmiş, kurumun ihtiyacına göre seçebileceği paketlerden oluşuyor. LetSign Profesyonel, imza döngüsüne giren tüm dokümanların imzacılar ve parafçılar arasında iletimini, imzalanmasını ya da onaylanmasını sağlıyor.

Çalışanların vekil imzacı belirleme, sıralı ya da paralel imza seçimi yapabilme ve dip not ekleme gibi ihtiyaçlarını da karşılayan LetSign Profesyonel modülü, kendini sürekli geliştiren bir yapıya sahip. LetAssistant ise uygulama üzerinden başlatılan iş akışları hakkında hatırlatmalar yaparak kullanıcıyı bilgilendiriyor.
Anadolu Ajansı
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