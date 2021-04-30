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Avukatı vuran zanlıdan "dolandırıldım" iddiası

Adana'da avukatı yol ortasında vuran zanlı ile ona yardım eden iki kişi yakalandı. Zanlının ifadesinde, "Dolandırıldığım için avukatı vurdum" dediği öğrenildi
 30 Nisan 2021 09:54
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Avukatı vuran zanlıdan

Edinilen bilgiye göre olay, 27 Nisan'da merkez Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, avukat Levent Karakaya, Ziyapaşa Caddesi'ndeki ofisinden çıkıp aracına binmek üzereyken yol ortasında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Avukatı vuran zanlı olay yerinden koşup uzaklaştıktan sonra toplu taşıma aracına binerek kaçtı. Avukat ise özel bir hastaneye kaldırıldı. Avukatın ayağından vurulduğu durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olay yerindeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, eşkalini belirlediği kişinin, hırsızlık ve uyuşturucu gibi suçlardan çok sayıda kaydı bulunan Kaan K. olduğunu tespit etti. Zanlının, silahlı saldırının ardından dolmuşa binip, olay yerinden uzaklaşarak, Yeşilyurt Mahallesi'ne gittiğini belirledi.

Mahalledeki kameraların kaydettiği görüntüleri inceleyen ekipler, zanlının kıyafetlerini de değiştirip, olay anında üzerinde bulunanları da bir poşete koyup sakladığını tespit etti. Şahsın, kiralık bir araçla arkadaşları Turgay B. (26) ve Mehmet İ. (30) ile birlikte Adana'nın Pozantı ilçesine doğru yola çıktığını öğrenen polis ilçe girişinde önlem aldı. Ancak zanlı polisi görünce olayda kullandığı silahı, pencereden dışarı attı. Polis üç şüpheliyi de yakaladı. Zanlıların attığı silah ve Kaan K.'nin sakladığı kıyafetler de bulundu. Gözaltına alınan Kaan K.'nin ifadesinde, "Aldığım 12 yıl hapis cezasını iptal ettirmek için avukat Levent Karakaya ile görüştüm. Sadece kendisiyle davaya bakması için 10 bin lira karşılığında anlaştık. Ancak sonrasında kendisinden bir daha haber alamadığım gibi davama da bakmadı. Dolandırıldığımı anlayınca ben de vurdum" dediği öğrenildi.

Avukatın ise kendisini vuran zanlıyı tanımadığını, müvekkili olmadığını dediği öğrenildi. Zanlılar ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Kaan K. nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanırken diğer iki zanlı adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
İhlas Haber Ajansı
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