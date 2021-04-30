MEB'de yetkili sendika belirleme işlemleri başladı
Milli Eğitim Bakanlığı yetkili sendika belirleme işlemlerini başlattı
|30 Nisan 2021 10:09
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Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü yetkili sendika belirleme işlemlerini başlattı.
Gönderilen yazıya göre il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ile eğitim kurumu müdürlükleri 17 Mayıs 2021 tarihli maaş bordrosuna ait tevkifat listelerini mal müdürlerinden alıp bu listelere göre sendikal personel tespit forumunu dolduracak ve ilgili sendika yetkilisine imzalatıp en geç 18 Mayıs 2021 Salı günü mesai bitimine kadar bağlı oldukları il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine teslim edeceklerdir.
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