En güçlü pasaportlar belli oldu

Medya takip kurumu Ajans Press'in, Henley Pasaport Endeksi 2021 verilerinden elde ettiği bilgilere göre, vize almadan seyahat edilebilecek ülke sayısına göre dünyadaki pasaportların sıralaması belli oldu. Böylelikle Japonya pasaportunun 193 ülkeye vizesiz seyahat ile ilk sıraya yerleştiği görülürken, ikinci sırada Singapur (192), üçüncü sırada Almanya ve Güney Kore'nin (191), dördüncü sırada ise İtalya, İspanya, Finlandiya ve Lüksemburg'un (190) olduğu saptandı. Türkiye ise listenin 52'inci sırasına yerleşirken vizesiz seyahat edebileceği ülke sayısının 111 olduğu kaydedildi. Araştırma pasaportların orijinal sıralamasından oluşurken, 199 farklı pasaport ve 227 farklı seyahat noktasını kapsadı. Listenin son sırasında yer alan ülkenin ise 26 ülkeye vizesiz seyahat imkanı bulunan Afganistan'ın olduğu belirlendi.

Medyada pasaportlar

Ajans Press, pasaportlar ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press'in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre 2020 yılından bugüne kadar pasaportlar ile alakalı basına 10 bin 728 haber yansıdığı tespit edildi. Pasaport haberleri içerisinde yılsonunda pasaport ücretlerine gelen zamlar büyük oranda yer alırken, bunun yanı sıra "altın pasaport" haberleri Türkiye'de oldukça yer edindi. Türkiye'den artık Azerbaycan'a seyahatlerin sadece kimlik kartı ile yapılması son zamanların en fazla konuşulan başlıkları arasında yer aldı.