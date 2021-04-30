MÜSİAD üyeleri, bazı vatandaşların bakkal borçlarını üstlendi
|30 Nisan 2021 12:05
|+Aa- Yazdır
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi üyeleri, Osmanlı döneminde yaygın bir yardımlaşma yöntemi olan "zimem defteri" geleneğini sürdürerek, kentteki bazı vatandaşların bakkallara olan borçlarını ödedi.
Şube Başkanı Bilal Saygılı, yaptığı açıklamada Osmanlı'nın en önemli geleneklerinden birinin "zimem defteri" uygulaması olduğunu belirtti.
Uygulama ile veresiye defterlerindeki borçların hayır sahipleri tarafından ödendiğine işaret eden Saygılı, şunları kaydetti:
"Bu anlayış doğrultusunda milletinin istikbali için çalışan iş adamları olarak bizler de MÜSİAD İzmir üyelerimizle beraber 'zimem defteri' uygulamasıyla Osmanlı'dan tevarüs eden geleneği yaşatmaya devam ediyoruz. Yapılan bu uygulama ile üyelerimiz, esnafımızdan aldığı borç-veresiye defterlerindeki ihtiyaç sahiplerinin hesaplarını kapatmış oldu. Cenabıhakk'ın bahşettiği nimetleri aziz milletimizle paylaşmak boynumuzun borcudur. MÜSİAD olarak kazancımızı bölüşmeyi lütuf değil zaruret olarak görüyoruz."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Alanya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
30 Nisan 2021 12:26
|İstilacı çöl çekirgesi uyarısı
30 Nisan 2021 12:15
|Gönüllü kadınlar 'zimem defteri' ile 500 bin liraya yakın borç kapattı
30 Nisan 2021 11:30
|Mersin'de gizli hayırsever vatandaşlara 5 bin ekmek dağıttırdı
30 Nisan 2021 11:28
|Vali'den Aybüke Yalçın'ın adının verildiği okuldan silinmek istenmesine tepki
30 Nisan 2021 10:59
|En güçlü pasaportlar belli oldu
30 Nisan 2021 10:10
|İki günde iki kişi boğulunca polis anneleri uyardı
30 Nisan 2021 10:01
|Uzmanlardan bayram uyarısı: Dalga dalga yayacaklar
30 Nisan 2021 09:57
|Tam kapanmada ilk gün... Meydanlar sessizliğe büründü
30 Nisan 2021 09:55
|Konya, Aksaray ve Niğde'de sağanak görülecek
30 Nisan 2021 09:28