Tam kapanmanın ilk gününde kontrol noktalarında uzun kuyruklar oluştu
|30 Nisan 2021 10:17
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Başkentte tam kapanma döneminin ilk gününde, trafikte yoğunluk yaşandı.
Kovid-19 ile mücadele kapsamında, ülke genelinde yeni tedbirlerin uygulanacağı tam kapanma dönemi dün saat 19.00'da başladı.
Tam kapanmanın başlamasıyla Ankara'da polis ekipleri de denetimlerini sıklaştırdı.
Polisler, kentin özellikle işlek noktalarında oluşturdukları kontrol noktalarında vatandaşların istisna kapsamında yer alıp almadıklarına ilişkin kontrollerini gerçekleştirdi.
Söz konusu kontroller sırasında uzun araç kuyrukları oluştu, trafikte aksaklıklar yaşandı.
Ayrıca toplu ulaşım araçları ile duraklarda da çok sayıda vatandaşın olduğu görüldü.Tam kapanmada ilk gün... Meydanlar sessizliğe büründü
İstanbul'da toplu ulaşım ve trafikte yoğunluk yaşandı, ek seferler konuldu
Öte yandan Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında dün akşam 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs'a kadar sürecek olan tam kapanmanın ilk gününde İstanbul'da toplu ulaşımda yoğunluk yaşandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ek sefer konulduğunu açıkladı.
Yasağın ilk gününde İstanbul'da hem trafik hem de toplu taşıma yoğunluğu oluştu. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Hatlarımızda yaşanan yolcu yoğunluğu nedeni ile yoğun olan hatlarımızda ek seferler düzenlenmektedir" denildi.
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