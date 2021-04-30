1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Altının gram fiyatı 470 lira seviyesinden işlem görüyor

Çeyrek altın 773 lira, Cumhuriyet altını 3.156 liradan satılıyor
 30 Nisan 2021 10:19
+Aa- Yazdır
Altının gram fiyatı 470 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 470 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 468 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne yükselişle başlamasının ardından, saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 470 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 773 lira, Cumhuriyet altını da 3.156 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 1.771 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizindeki yükselişin altının ons fiyatını baskılamaya devam ettiğini aktardı.

Bugün, Almanya ve Avro Bölgesi'nde büyüme, ABD'de gelir ve harcamalar ile kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmelerin de yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini söyledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Borsa güne düşüşle başladı
30 Nisan 2021 10:02		 Güne başlarken döviz fiyatları
30 Nisan 2021 09:37
Borsa günü yükselişle tamamladı
29 Nisan 2021 18:27		 Gün sonunda döviz fiyatları
29 Nisan 2021 18:00
Altının kilogramı 466 bin liraya geriledi
29 Nisan 2021 17:30		 Borsa, günü düşüşle tamamladı
28 Nisan 2021 18:20
Dolar günü kaç TL'den tamamladı?
28 Nisan 2021 17:43		 Çeyrek altın düşüşünü bugün de sürdürdü
28 Nisan 2021 17:37
Borsa, günü yükselişle tamamladı
27 Nisan 2021 18:21		 Dolar günü 10 kuruş düşüşle tamamladı
27 Nisan 2021 17:39
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:56 - Tes-İş: 1 Mayıs'ta güçlü sosyal devletin ne kadar hayati olduğunu anlatacağız10:40 - '2021 Kanal İstanbul için önemli bir yıl olacak'10:39 - Biri muhtar 5 şüpheli terörden gözaltına alındı10:37 - Ağaca bağlayıp 5 kişiyi gaspetmişlerdi, 3'ü gözaltına alındı10:33 - Uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi10:19 - Konaklama tesislerinde geceleme hizmetlerindeki KDV indirimi 1 ay uzatıldı
10:19 - Altının gram fiyatı 470 lira seviyesinden işlem görüyor10:18 - Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunda iki tırın çarpışması sonucu 2 kişi öldü10:17 - FETÖ ile mücadelede 3T formülü10:17 - Tam kapanmanın ilk gününde kontrol noktalarında uzun kuyruklar oluştu10:12 - Halil Sezai: Hapishane iyi geldi10:10 - En güçlü pasaportlar belli oldu
10:09 - MEB'de yetkili sendika belirleme işlemleri başladı10:02 - Borsa güne düşüşle başladı10:01 - İki günde iki kişi boğulunca polis anneleri uyardı09:57 - Uzmanlardan bayram uyarısı: Dalga dalga yayacaklar09:55 - Tam kapanmada ilk gün... Meydanlar sessizliğe büründü
09:54 - Avukatı vuran zanlıdan "dolandırıldım" iddiası
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Devlet memurları disiplin yönetmeliği bütünüyle yenilendi
Kapanmanın ilk gecesinde 'izin belgesi' cezası
Uzmanlardan bayram uyarısı: Dalga dalga yayacaklar
Valilikten bu sefer 'reyon' kısıtlaması getirildi
Yaş haddi nedeniyle emeklilik nedir?
Ankesör soruşturmaları 81 ile yayıldı
Öğretmenin patlayan bilgisayarı yangına neden oldu
FETÖ ile mücadelede 3T formülü
Kapanmayı tatil anladık
Mehmet Ceyhan: Boşuna 17 gün kapanmış oluruz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
davulcu harçlığı 3
piknik 1
Fi tarihi 3
türkiye şu an ekonomide pik yapıyor 1
yazmak için gereken şartlar 5
tam kapanma yoğunluğu 4
çayla ilgili teknikler 3
tatminsiz 3
yukarıda allah var 3
sakallı kızlar 1
SON İLANLAR
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi sözleşmeli 65 sağlık personeli alacak
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tekirdağ Saraykent Turizm 13 İşçi Alacak
Samsun Terme İnşaat 1 İşçi Alacak
Sinop Ayancık Belediyesi 65 İşçi Alacak
Muğla Stratonikeia Kazı Başkanlığı Geçici 4 İşçi Alacak
Manisa Mayeb Organizasyon 35 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam