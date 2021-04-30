Vali'den Aybüke Yalçın'ın adının verildiği okuldan silinmek istenmesine tepki
|30 Nisan 2021 10:59
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Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın adının, verildiği okuldan silinmek istenmesine tepki göstererek, "Onun hatırası kutsalımızdır, dokunulamaz. Şehidimizin adını gururla yaşatacağız." ifadesini kullandı.
Vali Şıldak, yazılı açıklamasında, Şehit Şenay Aybüke Yalçın Anadolu Lisesinin isminin değiştirilmesi için mahkemeye başvurulmasını doğru bulmadığını belirtti.
Okulun isminin değiştirilmek istenmesini kınayan Şıldak, şunları kaydetti:
"Şehitlerimiz her zaman milletimizin gönlünün en derin yerindedir. Mezun olduğu okuluna adını vererek devletimiz ve milletimizin minnet ve vefa duygularını ifade ettiğimiz şehit öğretmenimiz, şehit Şenay Aybüke Yalçın'ın hatırasına yapılan saygısızlığı kınıyorum. Bu durum hiçbir mazeretle açıklanamaz. Onun hatırası kutsalımızdır, dokunulamaz. Şehidimizin adını gururla yaşatacağız."
April 29, 2021
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