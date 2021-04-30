MSÜ askeri öğrenci aday tercih işlemleri başladı
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) askeri öğrenci aday tercih işlemlerinin başladığı bildirildi.
|30 Nisan 2021 10:58
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Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, MSÜ askeri öğrenci aday tercih işlemleri bugünden itibaren 19 Mayıs'a kadar sürecek.
Adaylar, tercih işlemlerini "personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden yapabilecek.
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Tercih işlemleri (2021-MSÜ) bugün başlamış olup 19 Mayıs 2021 tarihinde sona erecektir. Tercih İşlemleri https://t.co/b08VrMC9Uc internet adresinden yapılacaktır. pic.twitter.com/AazrqaP1fwT.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 30, 2021
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