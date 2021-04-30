Adıyaman'da 72 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iki günde 72 evde karantina uygulaması başlatıldı.
|30 Nisan 2021 11:02
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