Adliyeye sevk edilen 139 FETÖ şüphelisinden 22'si tutuklandı
Pazartesi günü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Türkiye genelinde gerçekleşen FETÖ operasyonlarında gözaltına alınanlar adliyeye sevk edilmişti. Gözaltına alınan 139 şüpheliden 22'si tutuklandı.
|30 Nisan 2021 11:04
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