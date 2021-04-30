1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

CHP'li belediyelere 'tam kapanma' genelgesi

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla gönderilen genelgede, belediyelerin yardım faaliyetlerini 17 günlük sürede imkanları ölçüsünde artırarak sürdürmeleri istendi- Mevcut belediye desteklerinin iş yeri kapanacak esnaf ve bu iş yerlerinde çalışan işçiler ile gündelik işlerde çalışanları kapsamasının faydalı olacağı belirtilen genelgede, belediyelere ait iş yerlerinin kira ücretlerinin ertelenmesi, su faturasını ödeyemeyenlerin suyunun kesilmemesinin yerinde olacağı vurgulandı
 30 Nisan 2021 11:12
+Aa- Yazdır
CHP'li belediyelere 'tam kapanma' genelgesi

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla partili belediye başkanlıklarına gönderilen "tam kapanma" genelgesinde, belediyelerin yardım faaliyetlerini 17 günlük sürede imkanları ölçüsünde artırarak sürdürmeleri istendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında ülke genelinde 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar devam edecek tam kapanma dönemi dün akşam başladı.

CHP de kendine ait belediyelerde vatandaşların kapanmadan en az şekilde etkilenmesi için çalışma başlattı.

Bu kapsamda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı üzerine, partili belediye başkanlıklarına "tam kapanma" genelgesi gönderildi.

Genelgede bir yılı aşkın süredir devam eden Kovid-19 salgınının, özellikle son dönemde endişe verici boyutlara ulaştığı belirtilirken, bu dönemde vatandaşların hem sağlık açısından hem de ekonomik anlamda sıkıntılı duruma sürüklendiği kaydedildi.

Gelinen aşamada, 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında, ülke genelinde, 17 günü kapsayan "tam kapanma" sürecine geçildiği hatırlatılan genelgede, "Pandemi sürecinde tüm imkansızlıklara rağmen vatandaşın yanında olan belediyelerimizi, yine önemli bir süreç beklemektedir. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatları kapsamında belediyelerimizin, yardım faaliyetlerini 17 günlük sürede imkanları ölçüsünde artırarak sürdürmeleri büyük önem arz etmektedir." denildi.

Bu süreçte mevcut belediye desteklerinin, iş yeri kapanacak esnaf ve bu iş yerlerinde çalışan işçiler ile gündelik işlerde çalışan vatandaşları kapsamasının faydalı olacağı ifade edilen genelgede, şu taleplere yer verildi:

"Bunun yanında, belediyelerimize ait iş yerlerinin kira ücretlerinin ertelenmesi, su faturasını ödeyemeyen vatandaşlarımızın suyunun kesilmemesi ve ihtiyaç sahibi vatandaşların borçlarına karşılık icra talebinde bulunulmaması yerinde olacaktır. Bu vesile ile ülkemizin içinden geçtiği bu kritik süreçte verdiğiniz hizmetler için minnetlerimi ve şükranlarımızı sunuyor, başarılarınızın devamını diliyoruz."

- "Önceliğimiz vatandaşlarımız"

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en büyük sorununun yoksulluk olduğunu belirterek birinci önceliklerinin zor durumdaki vatandaşlar olduğunu söyledi.

Zor durumdaki vatandaşların dertlerine odaklanan politikalar üretmeyi öncelik kabul ettiklerini aktaran Torun, "Belediyelerimiz ihtiyaç sahibi bir aileye daha yardım götürmek için tüm imkanları seferber ediyor, etmeye de devam edecek." dedi.

İktidardan da bu zorlu süreçte ülkenin kaynaklarını milletin dertleri için harcamalarını beklediklerini belirten Seyit Torun, "CHP'li belediyeler olarak biz her zaman halkımızın yanında olmaya, onların dertlerine çözüm bulmaya devam edeceğiz. Umarım bu süreci de en iyi şekilde atlatacağız." dedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Uzmanlara göre Doğu Akdeniz'in güvenliği 'iki devletli çözüm'den geçiyor
30 Nisan 2021 12:01		 '45 binin üzerinde iş sağlığı ve güvenliği uzmanını seferber ettik'
30 Nisan 2021 11:50
'Türkiye'yi dünyanın ticari koridorlarına hükmeden güç haline getireceğiz'
30 Nisan 2021 11:45		 TBMM'de dostluk grubu sayısı 146'ya ulaştı
30 Nisan 2021 11:21
Ankesör soruşturmaları 81 ile yayıldı
30 Nisan 2021 09:10		 Ermeni çetelerinin katliamının şahidi olan kitap
30 Nisan 2021 07:57
Bakan Soylu: Kandil'e geçiş hattını kapatıyoruz
30 Nisan 2021 07:15		 Kıbrıs'ta oyunun kuralı değişti
30 Nisan 2021 06:40
İşten çıkarma yasağının uzatılması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
30 Nisan 2021 05:26		 İstanbul Sözleşmesi, Türkiye bakımından 1 Temmuz'da sona eriyor
30 Nisan 2021 05:25
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:30 - Eylem planında yer alan 393 faaliyetten memurları ve hukuk mezunlarını ilgilendirenler12:26 - Alanya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem12:19 - Bazı illerde marketlerde reyon ve ürün kısıtlamasına gidildi12:15 - İstilacı çöl çekirgesi uyarısı12:14 - Gün ortası döviz fiyatları12:12 - PKK'ya finansman sağladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
12:05 - MÜSİAD üyeleri, bazı vatandaşların bakkal borçlarını üstlendi12:01 - Uzmanlara göre Doğu Akdeniz'in güvenliği 'iki devletli çözüm'den geçiyor11:54 - Bolu Dağı Tüneli'nden 'tam kapanma' öncesi 2 günde 100 binden fazla araç geçti11:53 - Irak'ın kuzeyi Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarıyla terörden temizleniyor11:50 - '45 binin üzerinde iş sağlığı ve güvenliği uzmanını seferber ettik'11:45 - 'Türkiye'yi dünyanın ticari koridorlarına hükmeden güç haline getireceğiz'
11:39 - Adli süreçte suç mağdurlarına sunulacak hizmetlere yönelik yönetmelik yürürlüğe girdi11:32 - Kripto para mağdurlarına acil sosyal ve psikolojik destek önerisi11:30 - Gönüllü kadınlar 'zimem defteri' ile 500 bin liraya yakın borç kapattı11:28 - Mersin'de gizli hayırsever vatandaşlara 5 bin ekmek dağıttırdı11:21 - TBMM'de dostluk grubu sayısı 146'ya ulaştı
11:21 - Filyasyon ekipleri 'tam kapanmada' kırsalda yoğun mesai yapacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Devlet memurları disiplin yönetmeliği bütünüyle yenilendi
Kapanmanın ilk gecesinde 'izin belgesi' cezası
Uzmanlardan bayram uyarısı: Dalga dalga yayacaklar
FETÖ ile mücadelede 3T formülü
Bazı illerde marketlerde reyon ve ürün kısıtlamasına gidildi
Memurların dikkati: 750 milyonluk dolandırıcılık girişimi önlendi
Mehmet Ceyhan: Boşuna 17 gün kapanmış oluruz
Memur disiplin yönetmeliğinde yapılan değişiklikler
Ankesör soruşturmaları 81 ile yayıldı
Yaş haddi nedeniyle emeklilik nedir?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ruj 1
Türkiye'de kaldırım sorunu 1
sözlük bugün çok hareketli maaşallah 1
kayıp atlar 1
davulcu harçlığı 2
istikrar 2
Juan Joya Borja 1
mandalina kolonyası 2
ses tonu 4
yazmak için gereken şartlar 7
SON İLANLAR
Kayseri Melikgazi Belediyesi 5 zabıta memuru alacak
Edirne Belediyesi, 13 itfaiye eri alacak-İlan güncellendi
İstanbul Şişli Belediyesi 50 Zabıta Memuru alacak-İlan güncellendi
Hırvatistan Hükümeti burs duyurusu
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hacettepe Üniversitesi sözleşmeli 65 sağlık personeli alacak
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tekirdağ Saraykent Turizm 13 İşçi Alacak
Samsun Terme İnşaat 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam