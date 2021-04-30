Memur disiplin yönetmeliğinde yapılan değişiklikler
|30 Nisan 2021 11:17
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Cumhurbaşkanlığı tarafından bugün yayımlanan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinde yapılan değişiklikleri aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
30 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile "Disiplin Kuralları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılarak, yerine "Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği" uygulamaya konmuştur.
Yönetmelik, önceki yönetmelikteki bütün hükümleri değiştirerek, günümüz koşulları ve yargı kararları da dikkate alınmak suretiyle tamamıyla değiştirilmiştir. Değişiklikleri aşağıdaki cetvelden inceleyebilirsiniz.
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