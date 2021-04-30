TBMM'de dostluk grubu sayısı 146'ya ulaştı

- TBMM'de, dostluk gruplarının sayısı 146'ya ulaştı. Meclis, son olarak Mısır ve Libya ile dostluk grubu kurdu.

TBMM, Afrika'dan Amerika'ya her kıtadan ülkelerle ilişkilerini, parlamentolar arası dostluk grupları ile geliştiriyor.

Meclis'te 27. Dönem'de dostluk gruplarının sayısı 146'ya ulaştı. En fazla dostluk grubunun kurulduğu kıta 50 ülkeyle Afrika, en az dostluk grubunun kurulduğu kıta ise iki ülkeyle Okyanusya oldu.

Asya kıtasından 39 ülke, Avrupa kıtasından 36 ülke, Amerika kıtasından 19 ülkeyle parlamentolar arası dostluk grupları çalışmalarını sürdürüyor.

Bazı ülkelerle Türkiye arasında uzun yıllardan bu yana parlamentolar arası dostluk grupları faaliyet gösterirken, Burundi, Gine Bissau, Kabo Verde, Malavi, Seyşeller ile Sao Tome ve Principe ise yeni ülkeler olarak dostluk gruplarına eklendi.

Bu ülkelerin yanı sıra ABD, Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya, Güney Kore, Güney Afrika, Brezilya, Arjantin ve Peru gibi "uzak ülkelerin" parlamentolarıyla da TBMM'nin dostluk grubu bulunuyor.

- Meclis, Mısır ve Libya ile "dost" oldu

Türkiye'nin komşularından Irak, İran, Gürcistan, Bulgaristan'ın parlamentolarıyla da dostluk grubu oluşturuldu. Buna karşın komşu ülkelerden Yunanistan, Suriye ve Ermenistan parlamentolarıyla dostluk grubu kurulmadı. Dostluk grubu oluşturulmayan ülkeler arasında İsrail ve Hollanda da yer alıyor.

TBMM'de son olarak Mısır ve Libya ile dostluk grubu kuruldu. Mısır Temsilciler Meclisi ve Libya Temsilciler Meclisi ile TBMM arasında parlamentolar arası dostluk grubu kurulması, kısa süre önce TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Mısır Dostluk Grubu'nun başkanlığına AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Libya Dostluk Grubu'nun başkanlığına ise AK Parti Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız seçildi.

- Meclisin "dostluk köprüsü"

TBMM Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun hükümlerince kurulan dostluk grupları, Türkiye ile yabancı parlamentolar arasında iletişimi sağlamak, Türkiye'yi tanıtmak için karşılıklı resmi ziyaretler düzenlemek ve dostluğun gelişmesine katkıda bulunabilmek için çalışıyor.

Meclisin tüm milletvekillerine açık olan dostluk grupları, Genel Kuruldan alınacak karar üzerine kuruluyor.

Dostluk gruplarının dış temas heyetleri temsili olarak oluşturuluyor. Bu temaslar, TBMM Başkanı'nın oluruyla ve mütekabiliyet esaslarına göre düzenleniyor ve yürütülüyor.