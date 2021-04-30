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'Türk kirazı' 62 ülkede ağızları tatlandırdı

Türkiye'nin kiraz ihracatı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 21,7 artarak 183 milyon 835 bin dolardan 223 milyon 709 bin dolara çıktı- En çok ihracat 90 milyon 641 bin dolarla Almanya'ya yapılırken, bu ülkeyi 51 milyon 776 bin dolarla Rusya ve 13 milyon 638 bin dolarla Avusturya izledi
 30 Nisan 2021 11:25
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'Türk kirazı' 62 ülkede ağızları tatlandırdı

- Türkiye'de üretilen kirazlar 62 ülkede ağız tadı oldu.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgiye göre, geçen yıl ülkede hem kiraz üretimi hem de ihracatı artmaya devam etti.

Son 5 yıllık kiraz üretim değerlerine bakıldığında, 2016'da 599 bin 650 ton olarak kaydedilen kiraz üretimi, geçen yıl 2016'ya kıyasla yüzde 20,9 artarak 724 bin 944 tona ulaştı.

Geçen yıl en çok kiraz 108 bin 495 tonla İzmir'de üretilirken, bu ili 64 bin 86 tonla Konya, 55 bin 652 tonla Bursa ve 50 bin 934 tonla Manisa izledi.

Kiraz ihracatı rakamlarına bakıldığında ise 2016'da 182 milyon 539 bin dolarlık kiraz ihracatı yapılırken, 2017'de bu rakam 159 milyon 42 bin dolara geriledi. 2018'de kiraz ihracatı 161 milyon 674 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Geçen sene ise ihracat bir önceki yıla göre yüzde 21,7 artarak 183 milyon 835 bin dolardan 223 milyon 709 bin dolara çıktı.

- Kıtalar arası kiraz ihracatı

2020'de 62 ülkeye Türkiye'den kiraz ihracatı yapıldı. Bu ülkeler arasında en çok ihracat 90 milyon 641 bin dolarla Almanya'ya gerçekleştirildi. Bu ülkeyi, 51 milyon 776 bin dolarla Rusya ve 13 milyon 638 bin dolarla Avusturya izledi.

Miktar olarak bakıldığında ise 2016'da 79 bin 789 ton kiraz ihracatı yapılırken, 2017'de 60 bin 121 ton, 2018'de 75 bin 304 ton ve 2019'da 80 bin 506 ton kiraz ihracatı kayıtlara geçti. 2020'de ise 87 bin 253 ton kiraz dış satımı yapıldı.

Manisa Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, Salihli bölgesinden 25 ülkeye kiraz ihracatı yapıldığını belirterek, "Bu bölgede üretilen kirazlarımızın yaklaşık yüzde 70'i ihracata gidiyor. Bunun en büyük sebebi bizim kirazımızın tescillenmiş olması. Burada üretilen kirazlar rengi, aroması ve boyutu nedeniyle talep görüyor." dedi.

Yalvaç, bölgede kiraz üreticisi sayısının arttığını ifade ederek, büyük firmaların bölgeden arazi alarak kiraz üretimine başladığını söyledi.

Türkiye'nin son 5 yıla ilişkin kiraz ihracatı verileri şöyle:

20162017201820192020Toplam
İhracat (dolar)182.539.158159.041.827161.673.750183.835.183223.709.302910.799.220
İhracat (ton)79.78960.12175.30480.50687.253382.973
Anadolu Ajansı
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