Gönüllü kadınlar 'zimem defteri' ile 500 bin liraya yakın borç kapattı
|30 Nisan 2021 11:30
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- Adıyaman İl Müftülüğü Ebubekir Kız Kur'an Kursu hocası Fatma Mutlu ve ekibi, hayırseverlerin katkısıyla hayata geçirdikleri "zimem defteri" uygulamasıyla ihtiyaç sahiplerinin yaklaşık 500 bin liralık borcunu kapattı.
İl Müftüsü Mehmet Taşçı, AA muhabirine, Osmanlı geleneği olan "zimem defteri" uygulamasını Adıyaman'da sürdürdüklerini söyledi.
Bakkal ve fırınları gezerek ihtiyaç sahiplerinin borçlarının ödendiğini aktaran Taşçı, şöyle konuştu:
"Fatma Mutlu hocamız ve ekibi 3 ramazandır bu geleneği yaşatıyor. Allah hocamız ve ekibinden razı olsun. Mahallelerde borcunu ödeyemeyen kardeşlerimizin borçlarını ödüyorlar. Gönüllü arkadaşlarımız işletmelere biraz da fazla para ödemek suretiyle ramazan ayının sonuna kadar ailelerin ihtiyaçlarını karşılaması için çalışmaları sürdürüyorlar. Atalarımızdan, Osmanlıdan bize geçen bu güzel geleneği biz de Adıyaman'ımızda bu şekilde sürdürüyoruz. Şimdiye kadar 500 bin liraya yakın ödeme yaptılar."
- "Bizler hayra vesile oluyoruz"
Fatma Mutlu da parkta oturduğu sırada maddi durumu iyi olmayan bir kişinin kendisinden yardım talep ettiğini anlatarak, bunun üzerine böyle bir çalışma başlatmaya karar verdiğini söyledi.
Hayırseverlerin desteğiyle üç ramazandır güzel çalışmalar ortaya koyduklarını aktaran Mutlu, "Hayır sahiplerinin verdikleri yardımları toplayıp mahallelerdeki bakkal ve fırınları gezerek, gariban, yetim, ihtiyaç sahiplerinin borçlarını ödüyoruz. Bizler hayra vesile oluyoruz. Bunu duyan, gören herkesi bizlere destek olmaya ve hayırlar işlemeye davet ediyoruz." diye konuştu.
Gönüllü kadınlardan Zehra Karaman ise hayır işinde görev almanın mutluluğunu yaşadığını anlatarak, "Bizler gönüllü olarak bu işe koyulduk, bizi görenler de katılmak istiyor, hayır yapmak istiyor. Özellikle bakkal ve fırınlara gidiyoruz, o kişinin haberi olmadan, isimlerimizi vermeden borçlarını kapatıyoruz. Çok güzel bir duygu, Allah herkesten razı olsun." ifadelerini kullandı.
Fırın işletmecisi Öryan Tosun ise ailelere borçlarının hayırseverler tarafından kapatıldığını söylediklerinde çok mutlu olduklarını dile getirdi.
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