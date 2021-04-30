Eylem planında yer alan 393 faaliyetten memurları ve hukuk mezunlarını ilgilendirenler

Adalet Bakanlığının 30 Nisan 2021 tarihi itibariyle Bakanlığın internet sitesinden yayımladığı İnsan Hakları Eylem Planı Uygulama Takviminde toplam 393 faaliyet yer almaktadır.

Kamu personelini ilgilendiren 31 maddeye aşağıda yer veriyoruz.

3 AY İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ ÖNGÖRÜLEN BAZI FAALİYETLER

İdari yargıda gerekçeli karar otuz gün içinde yazılacak.

İdareye yapılan başvurularda idarenin cevap verme süresi 60 günden 30 güne indirilecek.

Hakim ve savcıların terfi sistemleri objektif performans kriterleri doğrultusunda yeniden belirlencek.

Hakim ve savcı adayları ile avukat stajyerlerine Anayasa Mahkemesi'nde staj imkanı sağlanacak.

Hakim, savcı ve kamu görevlileri için sosyal medya etik ilkeleri düzenlenecek.

Danıştay nezdinde UYAP üzerinden dava açılabilecek.

6 AY İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ ÖNGÖRÜLEN BAZI FAALİYETLER

Yargıtay ve Danıştay üyeliğine seçilebilmek için 45 yaş şartı getirilecek.

Yargı mensuplarına sürekli ve zorunlu eğitim getirilecek.

Hukuk fakültelerine giriş başarı sıralaması yükseltilecek.

İdari davaya katılanların tek başına kanun yoluna başvurabilmesi sağlanacak

Hakim ve savcı yardımcılığı müessesesinin ihdası sağlanacak.

Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik yeniden düzenlenecek.

İnsan hakları dersin, hukuk fakültelerinde zorunlu hale getirilecek.

Kamu hizmetlerinin sunumunda uyulacak usul ve esaslara ilişkin mevzuat düzenlemesi yapılacak.

Hakimlerin tayinlerine esas bölge sistemi yeniden düzenlenecek.

Yargıda belirli ünvanlı görevler için asgari kıdem şartı getirilecek.

Noterlik işlemlerinde dijital dönüşüm olacak.

1 YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ ÖNGÖRÜLEN BAZI FAALİYETLER

Lekelenmeme hakkının kapsamı genişletilecek.

Noterlerin çalışma gün ve saatleri yeniden belirlenecek.

Kamu İhale Mevzuatı gözden geçirilecek.

Elektronik tebligat uygulaması yaygınlaştırılacak.

Kamu idarelerinin taraf olduğu aynı nitelikteki uyuşmazlıklarda "pilot dava" usulü getirilecek.

İcra dairelerinde kağıtsız ofis ortamına geçilecek.

2 YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ ÖNGÖRÜLEN BAZI FAALİYETLER

"Mahkeme uzmanı" istihdamına yönelik çalışmalar yapılacak.

Hukuk fakültelerinde öğrenim süresi beş yıla çıkartılacak.

SÜREKLİ NİTELİKTEKİ BAZI FAALİYETLER

Hukuk fakültesi mezunlarının adli kollukta istihdamı sağlanacak.

Mevzuat ya da uygulamadan kaynaklı aksaklıkların Ceza Hukuku Bilim Komisyonu görüşleri dikkate alınarak sürekli izlenmesi sağlanacak.

Kamu görevlileri hakkında rücu ve disiplin işlemlerinin etkili yürütülmesi sağlanacak.

Mülki idare amirleri ve kamu yöneticilerine insan hakları eğitimi verilecek.

Kamuda kadın istihdamı arttırılacak.

İlköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretimde insan hakları dersleri yaygınlaştırılacak.

İnsan Hakları Eylem Planı Takvimi (Türkçe)

İnsan Hakları Eylem Planı Takvimi (İngilizce)