Irak'ın kuzeyi Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarıyla terörden temizleniyor

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile terör temizliğimiz hız kesmeden devam ediyor. Arama tarama faaliyetlerinde ele geçirilen silah, mühimmat ve tuzaklanmış EYP'lerin tespit ve imhası sürüyor." ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, operasyonlarda tespit edilen sığınak ve mağaralar ile mühimmata ilişkin görüntüleri de paylaştı.