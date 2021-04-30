Irak'ın kuzeyi Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarıyla terörden temizleniyor
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarıyla bölgedeki terör temizliğinin, ele geçirilen silah, mühimmat ve EYP'lerin imhasının sürdüğünü bildirdi.
|30 Nisan 2021 11:53
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile terör temizliğimiz hız kesmeden devam ediyor. Arama tarama faaliyetlerinde ele geçirilen silah, mühimmat ve tuzaklanmış EYP'lerin tespit ve imhası sürüyor." ifadelerine yer verildi.
Bakanlık, operasyonlarda tespit edilen sığınak ve mağaralar ile mühimmata ilişkin görüntüleri de paylaştı.
Irak kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile terör temizliğimiz hız kesmeden devam ediyor. Arama-tarama faaliyetlerinde ele geçirilen silah, mühimmat ve tuzaklanmış EYP'lerin tespit ve imhası sürüyor. #MSB #TSK pic.twitter.com/YimnhzpRsfT.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 30, 2021
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